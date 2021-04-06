بلاك بورد عزوز .. تعرف على طريقة تسجيل الدخول

ازداد البحث مؤخرًا عن بلاك بورد عزوز جامعة الملك عبد العزيز، حيث أنه موقع إلكتروني يقدم خدمات متعددة للعاملين في الكادر التعليمي وللطلاب في آنٍ واحد، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا واللجوء إلى التعلم عن بعد لمنع التزاحم والاختلاط، وفيما يلي توضيح طريقة تسجيل الدخول وكافة المعلومات التي يبحث عنها المستخدم.بلاك بورد عزوز جامعة الملك عبد العزيز
أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن تدشين منصة بلاك بورد لتسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب الجامعيين وطلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية.
حيث يستطيع الطالب التواصل مع المعلم ومتابعة مجريات الدراسة أولاً بأول من المنزل دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، بهدف تقليل نسبة تفشي فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي في نفس الوقت.خطوات تسجيل الدخول الموحد 1442
يستطيع الطالب أو المعلم التسجيل في النظام بسهولة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.
- الوقوف على أيقونة “العمادات” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.
- تنسدل قائمة جانبية تحتوي على عدة خيارات، يتم الضغط على “عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد”.
- الوقوف على خدمات الطلاب من القائمة الموجودة على يمين الصفحة.
- تظهر عدة خيارات، يتم اختيار الفئة الخاصة بالطلاب، حيث يتم الاختيار بين (طلاب انتظام، دراسات عليا، طلاب تعلم عن بعد، دورات تدريبية).
- النقر على أيقونة “البلاك بورد”، ثم الضغط على الدخول على النظام.
- يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
في حالة نسيان كلمة السر الخاصة بحساب المستخدم على نظام بلاك بورد، يستطيع بسهولة استعادتها من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام بلاك بورد مباشرة.
- الضغط على المربع الأحمر لإعادة تأهيل كلمة السر.
- يتم إدخال المعلومات المطلوبة (الرقم الوظيفي أو الجامعي، رقم الإقامة أو الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، وإعادة كتابة رمز التحقق المرئي).
- بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة “استعادة كلمة السر”.
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ازداد البحث مؤخرًا عن بلاك بورد عزوز جامعة الملك عبد العزيز، حيث أنه موقع إلكتروني يقدم خدمات متعددة للعاملين في الكادر التعليمي وللطلاب في آنٍ واحد، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا واللجوء إلى التعلم عن بعد لمنع التزاحم والاختلاط، وفيما يلي توضيح طريقة تسجيل الدخول وكافة المعلومات التي يبحث عنها المستخدم.بلاك بورد عزوز جامعة الملك عبد العزيز
أعلنت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن تدشين منصة بلاك بورد لتسهيل عملية التعلم عن بعد للطلاب الجامعيين وطلاب المدارس من مختلف المراحل الدراسية.
حيث يستطيع الطالب التواصل مع المعلم ومتابعة مجريات الدراسة أولاً بأول من المنزل دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، بهدف تقليل نسبة تفشي فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الطلاب والكادر التعليمي في نفس الوقت.خطوات تسجيل الدخول الموحد 1442
يستطيع الطالب أو المعلم التسجيل في النظام بسهولة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.
- الوقوف على أيقونة “العمادات” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.
- تنسدل قائمة جانبية تحتوي على عدة خيارات، يتم الضغط على “عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بُعد”.
- الوقوف على خدمات الطلاب من القائمة الموجودة على يمين الصفحة.
- تظهر عدة خيارات، يتم اختيار الفئة الخاصة بالطلاب، حيث يتم الاختيار بين (طلاب انتظام، دراسات عليا، طلاب تعلم عن بعد، دورات تدريبية).
- النقر على أيقونة “البلاك بورد”، ثم الضغط على الدخول على النظام.
- يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
في حالة نسيان كلمة السر الخاصة بحساب المستخدم على نظام بلاك بورد، يستطيع بسهولة استعادتها من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام بلاك بورد مباشرة.
- الضغط على المربع الأحمر لإعادة تأهيل كلمة السر.
- يتم إدخال المعلومات المطلوبة (الرقم الوظيفي أو الجامعي، رقم الإقامة أو الهوية الوطنية، رقم الهاتف الجوال، وإعادة كتابة رمز التحقق المرئي).
- بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة “استعادة كلمة السر”.
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