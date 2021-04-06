تعرف على مواعيد اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1442

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي الجهة المسئولة عن إجراء اختبارات شهرية للراغبين في استخراج رخصة مزاولة المهنة في أي من التخصصات الصحية داخل المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نستعرض مواعيد الاختبارات لكلاً من المواطنين والوافدين.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تعد هذه الهيئة هي المسئولة عن تطوير وتقييم الأداء المهني للعاملين في القطاع الصحي من الأطباء وطواقم التمريض والصيادلة والإخصائيين والمساعدين وغيرهم، بالإضافة إلى الإشراف على المستشفيات والمراكز الطبية داخل المملكة العربية السعودية، والتأكد من تقديم خدمات صحية على أفضل مستوى للمواطنين والمقيمين.

كما أنها المسئولة عن إصدار التراخيص الرسمية من أجل مزاولة المهنة في المجالات الصحية دون التعرض إلى المسائلة القانونية.

مواعيد اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1442

كشفت الهيئة عن مواعيد الاختبارات التي تقوم بإجراءها للراغبين في استخراج رخص مزاولة المهن الطبية من الممارسين والإخصائيين والفنيين وغيرهم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتتمثل المواعيد في التالي:

الفترة الموعد الأولى من 5 يناير إلى 25 يناير 2021 م. الثانية من 1 فبراير حتى 20 فبراير 2021 م. الثالثة من 1 مارس إلى 25 مارس 2021 م. الرابعة من 4 أبريل حتى 30 أبريل 2021 م. الخامسة من 9 مايو إلى 31 مايو 2021 م. السادسة من 7 يونيو إلى 30 يونيو 2021 م. السابعة من 7 يوليو إلى 26 يوليو 2021 م. الثامنة من 3 أغسطس إلى 31 أغسطس 2021 م. التاسعة من 5 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2021 م. العاشرة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2021 م. الحادية عشر من 7 نوفمبر إلى 25 نوفمبر 2021 م. الثانية عشر من 1 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021 م.

خطوات التسجيل في اختبارات الهيئة

يستطيع الراغبين في التسجيل في اختبارات الهيئة إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية. اختيار خدمات الاختبارات. الضغط على “نموذج التقديم لاختبارات مزاولة المهنة”. الضغط على “الدخول للخدمة”. تسجيل الدخول إلى خدمة “ممارس بلس” وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. ملء البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية، الاسم الرباعي باللغتين الانجليزية والعربية، عنوان البريد الالكتروني، الجنس، تاريخ الميلاد، تاريخ التخرج، و رقم الهاتف الجوال. ملء السيرة الذاتية بالمعلومات المطلوبة. ملء نموذج طلب الاختبار. ملء بيانات المؤهل الجامعي. رفع الأوراق المطلوبة التي تشمل (صورة المؤهل، تصريح الإقامة أو بطاقة الهوية الوطنية). وضع علامة صح أمام الموافقة على جميع الشروط والأحكام. إعادة كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة “حفظ”.

شروط التسجيل في الاختبارات 1442

هناك بعض الشروط التي وضعتها الهيئة والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين، والتي تتمثل في التالي: