مواعيد دوام رمضان 1442 للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية

تختلف مواعيد دوام رمضان 1442 عن باقي شهور السنة في القطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث يتم مراعاة المشقة التي يشعر بها الموظفين بسبب الصيام، لذلك يحدث تغير مؤقت في توقيت بدء وانتهاء العمل، مع الحرص على تقليل عدد ساعات الدوام اليومي.

شهر رمضان الفضيل

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة الهجرية، يأتي بعد شهر شعبان وقبل شهر شوال، هو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن الكريم وفُرض فيه الصيام على المسلمين.

الصيام هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب طوال النهار بداية من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، إلى جانب التحكم في الشهوات الحلال والحرص على عدم ارتكاب المعاصي والذنوب التي تبطل الصيام.

الشهر المبارك تكثر فيه الأعمال الصالحة من التهجد والاعتكاف والصدقات وختم القرآن الكريم، كما يضاعف الله فيه الحسنات، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

مواعيد دوام رمضان 1442 للقطاع الحكومي

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقليل عدد ساعات العمل في رمضان تخفيفًا على العاملين في القطاع الحكومي داخل المملكة، حيث أن الدوام لا يتجاوز 5 ساعات يوميًا، بداية من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

نظرًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، تحرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الحكومية، من حيث التباعد الاجتماعي الآمن بين الموظفين، نسبة العاملين لا تتعدى الـ 25% من إجمالي العدد الفعلي، بالإضافة إلى الاستغناء عن نظام البصمة لإثبات الحضور في مواعيد العمل المحددة، وبناءً عليه يتم تقسيم الموظفين إلى 3 مجموعات، تتمثل على النحو التالي:

المجموعة الأولى: تبدأ مواعيد الدوام بداية من التاسعة والنصف صباحًا وحتى تمام الثانية والنصف عصرًا.

الفئة الثانية: تبدأ ساعات العمل من العاشرة والنصف صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

المجموعة الثالثة والأخيرة: بداية من الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا وحتى الرابعة والنصف مساءً.

مواعيد دوام رمضان 1442 للقطاع الخاص

تحرص كافة المؤسسات والمنشآت الخاصة على تقليص عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك، نظرًا إلى المتاعب التي يواجهها الصائم خلال النهار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتأتي مواعيد بدء وانتهاء العمل في رمضان على النحو التالي:

يعمل الموظف في القطاع الخاص 6 ساعات بشكل يومي بواقع 36 ساعة في الأسبوع بحد أقصى.

يعمل الموظفين في مجال الأمن والحراسة 10 ساعات يوميًا على الأكثر.

والجدير بالذكر أن المؤسسة لها الحق في تنظيم مواعيد بدء وانتهاء الدوام على حسب مقتضيات العمل، علمًا بأن أوقات الصلاة والراحة غير محسوبة ضمن ساعات العمل السابق ذكرها.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي في السعودية

تنص اللائحة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن إجازة عيد الفطر المبارك هي إجازة رسمية يحصل عليها جميع موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وتكون إجازة مدفوعة الجر لا يتم خصمها من الإجازات السنوية.

تبدأ إجازة العيد من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الذي يوافق يوم الجمعة 7 مايو 2021 م لهذا العام، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442 هـ / 7 مايو 2021 م، على أن يستأنف الموظفين أعمالهم بداية من يوم الثلاثاء 8 مايو.

إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي القطاع الخاص في المملكة 1442

تختلف مواعيد إجازات عيد الفطر للقطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث أن كل هيئة تحدد عدد أيام الإجازات على حسب مقتضيات العمل وظروف المؤسسة، وبشكل عام تبدأ الإجازة يوم 30 من شهر رمضان المبارك، وتنتهي بعد انتهاء أول أيام العيد.