البنتاغون ينفي علاقته بالهجوم على السفينة الحربية الإيرانية

قالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون منطقتي الشرق الأوسط والخليج جيسيكا ماكنولتي لـ "دوت الخليج" إن وزارة الدفاع الأميركي رصدت تقارير مفادها أن سفينة حربية ايرانية من نوع "ساڤيز" تعرضت لاعتداء في منطقة البحر الأحمر.
وأكدت ماكنولتي أن لا علاقة للقوات الأميركية المتواجدة في المنطقة بهذا الحادث وأن لا معلومات إضافية يمكن البنتاغون الكشف عنها.
من ناحية ثانية علمت "دوت الخليج" أن السفينة الحربية الإيرانية هذه كانت مهمتها القيام بأنشطة استخباراتية في منطقة البحر الأحمر وغرب شواطئ اليمن.
وكانت قد نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، عن مصادر لم تسمها عن أن سفينة إيرانية تتبع الحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث في البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل في هيكل السفينة.
وأشارت الوكالة إلى أن السفينة التي تعمل منذ سنوات في تلك المنطقة على ما سمته "مراقبة ودعم السفن الحربية الإيرانية الذين يتم إرسالها لمرافقة السفن التجارية".
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