جدة - نرمين السيد - أعاد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس فتح سفارة بلاده فى ليبيا، داعيا إلى بداية جديدة فى العلاقات التى توترت بسبب اتفاق الحدود البحرية الذى وقعته طرابلس مع أنقرة عام 2019.





وقال ميتسوتاكيس فى تصريح بحسب "روسيا اليوم": "حان الوقت لأن نلقى وراء ظهورنا ما عكر علاقاتنا فى الماضى". ودعا إلى الانسحاب الفورى والكامل للمقاتلين الأجانب من ليبيا. وتولت حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد السلطة فى 16 مارس الماضى. وتهدف زيارة ميتسوتاكيس لليبيا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد سبع سنوات من إغلاق سفارة بلاده بسبب الحرب الليبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.