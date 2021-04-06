وزير الإعلام اليمنى: تصريحات ميليشا الحوثى عن تبادل الأسرى تضليل

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، "إن تصريحات قيادات مليشيا الحوثى المدعومة من إيران عن تبادل كامل للأسرى، حديث للاستهلاك السياسى والإعلامى".





وأضاف معمر الإريانى، فى تصريح صحفى اليوم، الثلاثاء، أن "مليشيا الحوثى تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالى أسراها لدى الجيش الوطنى بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقية أنها لا تبذل أى جهد يذكر، وتصر فى مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة".

وأشار الوزير الإريانى إلى أن مليشيا الحوثى، وفى جولة التفاوض الأخيرة فى الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذى كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، بعد طرحها شروط تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد أسراه فى مأرب بالقوة.

وأضاف "فى جولة التفاوض الأخيرة رفضت مليشيا الحوثى منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم بأسرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا فى معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام، كنسبة فى قائمة التبادل".

ودعا الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، لإعطاء هذا الملف الإنسانى الأولوية فى جهودها، والضغط على مليشيا الحوثى للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.