رئيس وزراء السودان يتعهد بحل مشكلة غرب دارفور فى أسرع فرصة

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمنى بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التى شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم فى الخرطوم مع والى غرب دارفور.
وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التى اتخذها مجلس الدفاع والأمن السودانى، أمس ستسهم فى استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).
وأشار والى غرب دارفور، إلى فرض حالة الطوارئ بالولاية، مؤضحا أن تفعيل تفويض القوات الأمنية باستخدام القوة تجاه المشاغبين وتوفير الإمكانيات لها، سيسهم فى استباب الأمن، مضيفا أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الوضع الغذائى والإنسانى للنازحين.
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