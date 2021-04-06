اشتباكات مع الشرطة احتجاجا على الإغلاق بروما

جدة - نرمين السيد - وأوردت وكالة أنباء "لا برس" الإيطالية، بحسب "روسيا اليوم"، أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح فى الاشتباكات، بينما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن عناصر من اليمين المتطرف انضموا للتظاهرة.

ودخلت إيطاليا إغلاقا وطنيا لثلاثة أيام بدءا من يوم السبت ومنعت السفر والتجمعات وزيارات الأقارب فى عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين.

كما أغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.