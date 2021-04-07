طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1442 noor.moe.gov.sa لولي الأمر بالهوية

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ننشر شرح طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1442 لولي الأمر المركزي 1442، حيث أعلنت وزارة التعليم عام عن موعد تسجيل رياض الأطفال عبر برنامج نور التعليمي للتعليم عن بعد، والفترة الزمنية التي يتم خلالها فتح باب استقبال طلبات التسجيل للأطفال في مرحلة الروضة، إلى جانب أعمار قبول الأطفال والسن المحدد للقبول بكل مستوى من المستويات الثلاث وفق تاريخ ميلاد الطفل، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1443 من حساب نور لولي الأمر المركزي.طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1442
أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ التاسع من شهر شعبان الجاري، وأوضحت به العديد من الأمور التي تهم أولياء الأمور والتي يجب عليهم التعرف عليها تفصيلاً حتى يتسنى التسجيل لأبنائهم وبناتهم في رياض الأطفال 1443هـ عبر نظام نور رياض الأطفال.
حيث أرفقت الوزارة بالتعميم الرسمي الصادر عنها الفترة الزمنية المقررة من أجل تسجيل طفل في رياض الأطفال في نظام نور 1442، حيث من المقرر أن يبدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات التسجيل في الروضة وفق المواعيد التالية:
- يبدأ نظام نور في تسجيل طفل في رياض أطفال اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442هـ.
- يستمر التسجيل في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية عبر موقع نور خلال العام الدراسي.
يتيح نظام نور لولي الأمر للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إمكانية تسجيل طفل في مرحلة الروضة أو في مرحلة رياض الأطفال 1442، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين بالنظام التعليمي، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر (اسم المستخدم – كلمة المرور) ورمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”.
أما في حال عدم وجود حساب في نظام نور لولي الأمر، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً لولي أمر جديد، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:أعمار القبول للأطفال في الروضة
تم تحديد سن قبول الأطفال في رياض الأطفال من جانب وزارة التعليم عام للالتحاق بالمستوى المناسب للطفل في كل مستوى من المستويات الثلاث على حسب السن ووفق تاريخ ميلاده، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد المقرر قبولها من خلال التالي:
- المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط): يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م.
- المستوى الثاني: يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م.
- المستوى الثالث يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م، وحتى 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م.
- يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طفل في رياض الأطفال من خلال اتباع رابط (noor.moe.gov.sa) الرسمي.
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ننشر شرح طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1442 لولي الأمر المركزي 1442، حيث أعلنت وزارة التعليم عام عن موعد تسجيل رياض الأطفال عبر برنامج نور التعليمي للتعليم عن بعد، والفترة الزمنية التي يتم خلالها فتح باب استقبال طلبات التسجيل للأطفال في مرحلة الروضة، إلى جانب أعمار قبول الأطفال والسن المحدد للقبول بكل مستوى من المستويات الثلاث وفق تاريخ ميلاد الطفل، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1443 من حساب نور لولي الأمر المركزي.طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1442
أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ التاسع من شهر شعبان الجاري، وأوضحت به العديد من الأمور التي تهم أولياء الأمور والتي يجب عليهم التعرف عليها تفصيلاً حتى يتسنى التسجيل لأبنائهم وبناتهم في رياض الأطفال 1443هـ عبر نظام نور رياض الأطفال.
حيث أرفقت الوزارة بالتعميم الرسمي الصادر عنها الفترة الزمنية المقررة من أجل تسجيل طفل في رياض الأطفال في نظام نور 1442، حيث من المقرر أن يبدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات التسجيل في الروضة وفق المواعيد التالية:
- يبدأ نظام نور في تسجيل طفل في رياض أطفال اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442هـ.
- يستمر التسجيل في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية عبر موقع نور خلال العام الدراسي.
يتيح نظام نور لولي الأمر للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إمكانية تسجيل طفل في مرحلة الروضة أو في مرحلة رياض الأطفال 1442، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين بالنظام التعليمي، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر (اسم المستخدم – كلمة المرور) ورمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”.
أما في حال عدم وجود حساب في نظام نور لولي الأمر، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً لولي أمر جديد، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:أعمار القبول للأطفال في الروضة
تم تحديد سن قبول الأطفال في رياض الأطفال من جانب وزارة التعليم عام للالتحاق بالمستوى المناسب للطفل في كل مستوى من المستويات الثلاث على حسب السن ووفق تاريخ ميلاده، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد المقرر قبولها من خلال التالي:
- المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط): يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م.
- المستوى الثاني: يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م.
- المستوى الثالث يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م، وحتى 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م.
- يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طفل في رياض الأطفال من خلال اتباع رابط (noor.moe.gov.sa) الرسمي.
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