الريال في موقف جيد قبل الإياب أمام ليفربول

سجل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ثنائية ليعاقب الفريق الإسباني ضيفه ليفربول الإنجليزي المهتز بالفوز عليه 3-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضاعف ماركو أسينسيو الغلة لأصحاب الضيافة بسهولة في الدقيقة 35 بعد خطأ من ترينت ألكسندر أرنولد. لكن محمد صلاح قلص الفارق لليفربول في بداية الشوط الثاني. ومع ذلك أخفق ليفربول في البناء على هذا الزخم ليسجل فينسيسوس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 ليكرر نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ويضع فريق المدرب زين الدين زيدان في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في إنفيلد.

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