ماين كرافت مدرستي التسجيل بالمسابقة من الرابط الرسمي وشرح طريقة

ماين كرافت مدرستي وما هي الطريقة التي يتم التسجيل من خلالها في المسابقة الخاصة بها من خلال الرابط الرسمي الخاص بالمنصة وشرح الطريقة الخاصة بكيفية التسجيل والمشاركة في المسابقة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي الخاصة بكيفية التعليم في لغة البرمجة وفقاً لرؤية وزارة التربية والتعليم السعودية وأشتهر الاسم الخاص بالمسابقة بمسمي ماينكرافت التعليمية والتي سوف يتم الشرح بشكل مستفيض لكل ما يتعلق بالمسابقة وكيفية الاشتراك بإضافة فيديو خاص بطريقة الاشتراك بها ، مدرستي تبرمج ماين كرافت والتي تتيح لكافة من يرغب في الاشتراك في توفير ساعة برمجة لكي ما يتم التعلم في لغة البرمجة والتحول الرقمي من خلال منصة مدرستي تبرمج والتي سنرفق الرابط الرسمي الخاص بها ومن خلاله يتاح لعبة ماين كرافت للاشتراك في المسابقة الخاصة بكيفية العودة إلي المدارس backtoschool.sa .

ماينكرافت التعليمية والخطوة الأولي الخاصة بالاشتراك في المسابقة من خلال الرحلة من خلال التصفح أو باستخدام الهاتف . مدرستي تبرمج ماين كرافت ويتم الدخول علي الرابط الخاص بها للحصول علي ساعة تبرمج من خلال موقعها الرسمي . لعبة ماين كرافت ويتم من خلالها أختيار اللغة التي يرغبها الشخص الذي يريد الحصول علي ساعة برمجة من الموقع . منصة مدرستي تبرمج ويتم بعد ذلك تسجيل الدخول علي الموقع بالحساب الذي قام به الشخص وقد سجله سابقاً . ماينكرافت التعليمية يتم أختيار الاستمرار في حساب مايكروسوفت الخاص بكل طالب وفقاً لتسجيله سابقاً في الحساب . منصة مدرستي تبرمج وفي الخطوة التالية يتم أدخال اسم المستخدم الخاص بكل طالب في حساب منصة مدرستي . ماينكرافت التعليمية ومن بعد ذلك يتم أدخال الرقم السري الخاص بكل طالب والذي يستخدمه علي منصة مدرستي تبرمج . backtoschool.sa ومن خلال الرابط الخاص بها يتم أكمال كافة المعلومات المتعلقة بحساب الطالب علي منصة مدرستي ماينكرافت التعليمية ويتم اختيار نوع الحساب الخاص بكل طالب أو معلم أو غير ذلك ومن بعدها تحديد عمر المشترك . منصة مدرستي تبرمج ومن بعد ذلك يتم ظهور لوحة التحكم ومن خلالها يتم الضغط علي كلمة فهرس الدورة التدريبية . من خلال منصة مدرستي تبرمج يتم أختيار ساعة تبرمج من خلال الرابط الرسمي التي تخص المسابقة . ماينكرافت التعليمية ومن بعد ذلك يتم اختيار الدرس المراد في مغامرة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي . يوجد في الموقع الخاص بالمسابقة 14 خطوة يتم أكمالها شريطة المهام التي يتم طلبها لإكمالها في منصة مدرستي تبرمج . في الخطة التالية يظهر بعد ذلك أنه تمت المهمة التي تم اختيارها والذي يحدد مدي التقدم الذي احرزه الطالب بالمسابقة .

ماين كرافت مدرستي وشرح الطريقة الخاصة بها لكيفية الاشتراك في المسابقة

منصة مدرستي تبرمج والمرحلة الأولي الخاصة بالمسابقة هو تفعيل الساعة الخاصة بالبرمجة في مدارس التعليم العام ويتم استخدام اللبنات والمركبات البرمجية الخاصة بلغة البرمجة “البلوكس” أو يتم الكتابة بشكل مباشر في منصة مدرستي تبرمج بلغة البايثون لكي ما يتم القيام بالمهام المطلوبة في المسابقة .

ماينكرافت التعليمية والفئات التي له حق المشاركة في المرحلة الأولي هم إدارات التعليم وكافة المدارس داخل المملكة العربية السعودية وكافة المعلمين والمعلمات .

مدرستي تبرمج ماين كرافت والمرحلة الثانية الخاصة بالمسابقة والتي ستكون في الفصل الدراسي الثاني ومهمتها سوف تكون عمل المشاريع الخاصة بالتصميم الإبداعي في كافة مدارس التعليم العام .

ماين كرافت مدرستي والفئات التي سيكون لها حق المشاركة في المرحلة الثانية هم كافة المعلمين وكافة المعلمات والطلاب والطالبات في المراحل المختلفة في التعليم الحكومي والتعليم الأهلي والعالمي والتعليم الأجنبي .

منصة مدرستي تبرمج والشرط الذي تم توضيحه من الوزارة هو أنه لا بد من المشاركة في المرحلة الأولي لكي ما يتم الاشتراك في المرحلة الثانية بكافة الفئات التي تم التصريح عنها من وزارة التربية والتعليم السعودية .

ما هي المراحل الخاصة بالمسابقة وكيفية الاشتراك بها والتي تنقسم إلي مرحلتين

ماين كرافت مدرستي وهذا ما جاء من كافة التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم السعودية عن المراحل المختلفة للاشتراك في المسابقة ومن هم الفئات التي سوف يكون لها الحق في المشاركة في المسابقة كما تم أرفاق الرابط الرسمي الخاصة في منصة مدرستي تبرمج والتي من خلالها يمكن الاشتراك في المسابقة والتعرف علي كافة الشروط الخاصة بالمسابقة .