عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021

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عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية من ضمن العروض الأسبوعية لأسواق عبد الله العثيم والتي تتجدد باستمرار، هذا الأسبوع عروض استثنائية من أسواق العثيم بالسعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تبدأ العروض من اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى الثلاثاء أول أو ثاني أيام شهر رمضان المبارك والموافق 13 أبريل 2021، تشمل العروض معظم ما يحتاج إليه المنزل من مأكولات ومشروبات وعروض متنوعة حول مراكز التسوق الموزعة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، تابع معي زائرنا الكريم أهم عروض العثيم لشهر رمضان المبارك على الأجهزة والجوالات والشاشات.عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات
العروض التالية من ضمن العروض الأسبوعية في أسواق العثيم، وتشمل:
- مايكروويف كيلك أون ديچيتال 20 لتر بسعر 169 ريال.
- فرن كولين كهربائي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال.
- كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 299 ريال.
- صانعة سمبوسة امچوي بسعر 129 ريال.
- خلاط كولين 250 واط بسعر 59 ريال.
- غلاية ماء زجاج كوبين سعة 1.2 لتر بسعر 69 ريال.
- قدر ضغط كهربائي چي في سي بسعر 269 ريال سعودي سعة 8 لتر.
- قلاية السيف صحية سعة 4 لتر بسعر 269 ريال.
- محضرة طعام ماركة هومر بسعر 169 ريال سعودي.
- قطاعة خضار ماركة كينود بسعر 99 ريال.
- خلاط اولسن مارك 4 في 1 بسعر 115 ريال.
- مفرمة لحم من جيباس بسعر 149 ريال.
- مساحة فليدا بروميت بسعر 69 ريال.
- مكنسة موج ناعمة أو خشنة بسعر 16.95 ريال.
- صينية فرن فواجيرا 3 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي.
- طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة + هدية بسعر 35 ريال.
- جوال سامسونج A51 بسعر 949 ريال.
- جوال سامسونج A01 كور 16 جيجا بايت بسعر 335 ريال.
- جوال ايفون 12 برو بسعر 4465 ريال.
- جوال ايفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت بسعر 5099 ريال.
- شاشة أرو إل إي دي 55 بوصة بسعر 1399ريال.
الوسوم
عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية من ضمن العروض الأسبوعية لأسواق عبد الله العثيم والتي تتجدد باستمرار، هذا الأسبوع عروض استثنائية من أسواق العثيم بالسعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تبدأ العروض من اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى الثلاثاء أول أو ثاني أيام شهر رمضان المبارك والموافق 13 أبريل 2021، تشمل العروض معظم ما يحتاج إليه المنزل من مأكولات ومشروبات وعروض متنوعة حول مراكز التسوق الموزعة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، تابع معي زائرنا الكريم أهم عروض العثيم لشهر رمضان المبارك على الأجهزة والجوالات والشاشات.عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات
العروض التالية من ضمن العروض الأسبوعية في أسواق العثيم، وتشمل:
- مايكروويف كيلك أون ديچيتال 20 لتر بسعر 169 ريال.
- فرن كولين كهربائي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال.
- كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 299 ريال.
- صانعة سمبوسة امچوي بسعر 129 ريال.
- خلاط كولين 250 واط بسعر 59 ريال.
- غلاية ماء زجاج كوبين سعة 1.2 لتر بسعر 69 ريال.
- قدر ضغط كهربائي چي في سي بسعر 269 ريال سعودي سعة 8 لتر.
- قلاية السيف صحية سعة 4 لتر بسعر 269 ريال.
- محضرة طعام ماركة هومر بسعر 169 ريال سعودي.
- قطاعة خضار ماركة كينود بسعر 99 ريال.
- خلاط اولسن مارك 4 في 1 بسعر 115 ريال.
- مفرمة لحم من جيباس بسعر 149 ريال.
- مساحة فليدا بروميت بسعر 69 ريال.
- مكنسة موج ناعمة أو خشنة بسعر 16.95 ريال.
- صينية فرن فواجيرا 3 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي.
- طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة + هدية بسعر 35 ريال.
- جوال سامسونج A51 بسعر 949 ريال.
- جوال سامسونج A01 كور 16 جيجا بايت بسعر 335 ريال.
- جوال ايفون 12 برو بسعر 4465 ريال.
- جوال ايفون 12 برو ماكس 256 جيجا بايت بسعر 5099 ريال.
- شاشة أرو إل إي دي 55 بوصة بسعر 1399ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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