عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات حتى 13 أبريل 2021

عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية من ضمن العروض الأسبوعية لأسواق عبد الله العثيم والتي تتجدد باستمرار، هذا الأسبوع عروض استثنائية من أسواق العثيم بالسعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تبدأ العروض من اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 وحتى الثلاثاء أول أو ثاني أيام شهر رمضان المبارك والموافق 13 أبريل 2021، تشمل العروض معظم ما يحتاج إليه المنزل من مأكولات ومشروبات وعروض متنوعة حول مراكز التسوق الموزعة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، تابع معي زائرنا الكريم أهم عروض العثيم لشهر رمضان المبارك على الأجهزة والجوالات والشاشات.

عروض العثيم لرمضان على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات

العروض التالية من ضمن العروض الأسبوعية في أسواق العثيم، وتشمل: