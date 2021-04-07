ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس 1442

ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ضوابط فتح بطاقة الترقية لمنسوبيها من أصحاب الوظائف الإدارية على نظام فارس، ويكون ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنه سيتمّ فتحها غدا، كما قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عبر حسابها على موقع توتير توضّح وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس؛ سيبدأ غدًا الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساء، كما أضافت أنه سوف يستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ، كما تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم لضمان الدخول في عملية المفاضلة، وقد أوضحت كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس 1442. ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس وجاءت الضوابط التي كشفتها وزارة التعليم كالتالي: تحديث بيانات المستحقين للترقية عبر منصة البيانات الوظيفية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس. مع العلم بأنَّ الدورات المنجزة في معهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر. القيام بالتأكّد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم. سوف يتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ 25/8/1442هـ حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/10/1442 هـ وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية. إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية (11-12-13) من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها. أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذة الخدمات الأتي : يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية. يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم. يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا. يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها. يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين . نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. نظام فارس تعريف بالراتب 1442 نظام فارس تعريف بالراتب 1442 نظام فارس تعريف بالراتب أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رابط نظام فارس الجديد، حيث يمكن التعريف بالراتب إلكترونيًا، ومتاح للمعلم التسجيل في نظام فارس لرؤية كشف الراتب وطباعة كشف الراتب من خلال نظام فارس الرابط الجديد عن طريق الأنترنت دون الحاجة إلى المديرية التعليمية التابع له. الوسوم

ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن ضوابط فتح بطاقة الترقية لمنسوبيها من أصحاب الوظائف الإدارية على نظام فارس، ويكون ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنه سيتمّ فتحها غدا، كما قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عبر حسابها على موقع توتير توضّح وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس؛ سيبدأ غدًا الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساء، كما أضافت أنه سوف يستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ، كما تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم لضمان الدخول في عملية المفاضلة، وقد أوضحت كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس 1442. ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس ضوابط فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس وجاءت الضوابط التي كشفتها وزارة التعليم كالتالي: تحديث بيانات المستحقين للترقية عبر منصة البيانات الوظيفية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس. مع العلم بأنَّ الدورات المنجزة في معهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر. القيام بالتأكّد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم. سوف يتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ 25/8/1442هـ حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/10/1442 هـ وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية. إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية (11-12-13) من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها. أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد أهم خدمات نظام الخدمة الذاتية الجديد يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذة الخدمات الأتي : يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية. يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم. يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا. يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها. يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين . نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. نظام فارس تعريف بالراتب 1442 نظام فارس تعريف بالراتب 1442 نظام فارس تعريف بالراتب أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رابط نظام فارس الجديد، حيث يمكن التعريف بالراتب إلكترونيًا، ومتاح للمعلم التسجيل في نظام فارس لرؤية كشف الراتب وطباعة كشف الراتب من خلال نظام فارس الرابط الجديد عن طريق الأنترنت دون الحاجة إلى المديرية التعليمية التابع له.

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