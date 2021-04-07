أسعار ومواصفات ايفون ١٢ في مصر والسعودية وإصداراته المتنوعة iPhone 12

أصدرت شركة أبل أيفون الأمريكية هاتف ايفون ١٢، Apple iPhone 12 في 13 أكتوبر 2020 الماضي بالإضافة إلى نسخ متنوعة منه مثل ايفون ١٢ برو وأيفون ١٢ برو ماكس وايفون ١٢ ميني وتتميز هذه الإصدارات أنها تدعم تقنية الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى العديد من المميزات والمواصفات الأخرى التي تميز كل إصدار عن غيره ولكن جميعهم يأتي بثلاث إصدارات مختلفة من سعة التخزين وهم 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت بالإضافة إلى نظام تشغيل iOS 14، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم المواصفات الأساسية لكل إصدار من إصدارات أيفون 12 وأسعاره في مصر والسعودية.

مميزات ومواصفات هاتف ايفون ١٢ الأساسية Apple iPhone 12:

من اهم مميزات الهاتف والتي تميزه عن الكثير من الهواتف الأخرى دعم خاصية منع الضوضاء مع مايك خاص، بالإضافة إلى المميزات التقنية والجمالية التي تراعيها شركة أبل أيفون دائما في جميع إصداراتها من خلال الحرص على انسيابية وجمال المظهر الخارجي للجوال.

مواصفات الشاشة مقاس 6.1 بوصة سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، بدقة 2532*1170. مواصفات المعالج معالج أساسي Apple A14 Bionic، سداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو متر. معالج رسومات Apple GPU رباعي النواة. ذاكرة التخزين متوفر بثلاث إصدارات وهم، 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت. الرام جميع الإصدارات متوفرة برام 4 جيجا بايت. مواصفات الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات بدقة 12+12 ميجا بكسل. مواصفات الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 12+SL 3D. مواصفات البطارية بقدرة 2815 ملي أمبير. ألوان الهاتف الأسود، الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأبيض.

أسعار الهاتف Apple iPhone 12 في مصر والسعودية:

كان سعر الهاتف المبدئي عالمياً هو 799 دولار، ولكن بعد نزوله إلى الأسواق الأوربية والعربية وبعد نزول الاصدارات الاحدث منه وهم ايفون 12 برو ، ايفون 12 برو ماكس وايفون 12 ميني تحددت أسعاره على حسب عملة كل دولة، ونختص بالذكر هنا أسعار الهاتف بإصداراته المختلفة في السعودية ومصر.

أسعار مكتبة جرير لهاتف أبل ايفون ١٢ في السعودية:

تقدم دائما مكتبة جرير أفضل العروض والتخفيضات على الهواتف الجوالة والأيفون في المملكة العربية السعودية.

الإصدار سعر الهاتف 256 جيجا بايت 4,549 ريال سعودي. 128 جيجا بايت 4,049 ريال سعودي. 64 جيجا بايت 3,799 ريال سعودي.

الإصدار سعر الهاتف 256 جيجا بايت 22,900 جنيه مصري. 128 جيجا بايت 20,990 جنيه مصري. 64 جيجا بايت 19,660 جنيه مصري.

أسعار الهاتف Apple iPhone 12 في مصر على سوق جوميا بي تك: