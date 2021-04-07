100 قتيل على الأقل في اشتباكات على الحدود في إثيوبيا

قال مسؤول إقليمي إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو.

وقال أحمد حميد نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار لرويترز عبر الهاتف إن حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم الثلاثاء. وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية. وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا يوم الجمعة كما قُتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها الثلاثاء. ولم يرد على طلبات للتعليق على بيان حميد.

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