تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي و بدء تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء تسجيل الطلاب الجدد في تقدم المرحلة الابتدائية لرياضة الأطفال للعام الدراسي الجديد 1442 هجرياً، ويتم فتح باب القبول في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من اليوم، للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1440-1441هـ.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي :

سوف يتم الإعلان رسميا عن موعد تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد 1440-1441هـ من المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، وموعد تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المُقبل 1442هـ ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عم معايير وشروط التحاق الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي، وسوف يتم الإعلان عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في العام الدراسي الجديد.

بدء تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية:

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في تقدم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1442 هجرياً، ويتم فتح باب القبول في المدارس بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم خطوات التسجيل، والمعايير التي يجب أن تنطبق على جميع الطلاب الجدد.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1442هـ:

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل الطلاب الجدد في تقدم المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، على أن يبدأ اليوم التقديم للطلاب والطالبات الجدد، وفيما يتعلق بتسجيل الطلاب الجدد في تقدم المرحلة رياض الأطفال اليوم أيضا، بالإضافة إلى أن يتم التعليق بفترات التسجيل يمكن متابعته من خلال نظام نور الإلكتروني برقم الهوية.

وبالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أكدت على أعمار قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وفقا لثلاث مستويات من الأعمار، وقامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن أولياء الأمور، لمن يرغب في التقديم لأبنائه، والتسجيل في نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1442 هجرياً.

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل في نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1442 هجرياً سوف يمكن الاطلاع على أعمار القبول لمرحلة رياض الأطفال في نظام نور برقم الهوية 1441هـ للعام الدراسي الجديد 1441-1442 هـ.

ومن الجدير بالذكر أن في الفترة الأخيرة زادت الإحصائيات على عدد زيارات رابط مدرستي الإلكتروني قد بلغ عدد الزيارات نحو هذا الرابط حوالي 588 مليون زيارة، حيث أن قد بلغ عدد الدروس الافتراضية المنشأة حوالي 120 مليون درس، بالإضافة إلى ذلك أن هذا عدد الواجبات المسندة تقريباََ 35.9 مليون ومن المؤكد أن هذه الإحصائيات من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

يجب على الطلاب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام نور الإلكتروني. يجب على المستخدم كتابة كافة التفاصيل المطلوبة. ثم يجب التأكد من كافة التفاصيل (الاسم، كلمة المرور، التحقق). ثم بعد ذلك النقر على تسجيل الدخول على نظام نور الإلكتروني. سوف يتم فتح صفحة تحتوي بجميع الخدمات التعليمية.

كيفية تسجيل الدخول في نظام نور التعليمي :