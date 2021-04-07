عروض panda هايبر وبنده الاسبوع السادس باسعارنا نرضيك تخفيضات وتنزيلات

عروض panda هايبر وبنده الاسبوع السادس، سنقدم لكم من خلال موقعنا أحدث وأفضل العروض المقدمة في هايبر بنده بالسعودية والعروض والتخفيضات منتشرة في كافة أنحاء الفروع بالسعودية وتعتبر العروض بداية من اليوم الموافق 7 أبريل 2021 وتستمر وسارية حتى يوم 13 أبريل 2021 والعروض في الأسبوع الحالي تعتمد معظمها على السلع الغذائية التي تخص شهر رمضان الكريم ويستمر اسم العرض برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك، وذلك نظرًا لحلول شهر رمضان المعظم اعاده الله عليكم باليمن والبركات، ومن خلال السطور التالية سنوضح بالتفصيل العروض المقدمة لدى هايبر panda السعودية. التخفيضات في بنده هايبر بالسعودية بأسعارنا نرضيك: التخفيضات في بنده هايبر بالسعودية بأسعارنا نرضيك: العروض على الخضروات والفاكهة الطازجة وعلى الألبان والسلع الغذائية التموينية وسنوضحها بالسطور القادمة: عرض على كرتونة من الطماطم الطازجة وزنها 4.5 كيلو بسعر 9.95 ريال. عرض على السكر لشركة الأسرة وزنها 12 كيلو بسعر 16.95 ريال. عرض على أكياس شاي ليبتون أسود العبوة بها 300 كيس بسعر 23.95 ريال بدلا من 50.25 ريال. عرض خاص على زيت دوار الشمس سعر الثلاثة قطع 29.95 ريال بدلا من 53.5 ريال ووزن القطعة الواحدة لتر ونصف. عرض على الحليب المجفف انكور وزنها 2.5 كيلو بسعر 38.95 ريال بدلا من 72.95 ريال. عرض أرز بسمتي أبو كاس بوزن عشرة كيلو وسعرها داخل العرض 49.95 ريال بدلا من 82.95 ريال. عرض على الدجاج دو العشر قطع بسعر 93.95 ريال بدلا من 159.95 ريال ووزن القطعة الواحدة 1200 جرام. عرض على الجبنة الكيري المكعبات 3*432 بسعر 29.95 ريال بدلا من 49.25 ريال. تنزيلات وتخفيضات بنده بالسعودية: تنزيلات وتخفيضات بنده بالسعودية: العروض المقدمة من خلال هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بجميع الفروع برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك الأسبوع السادس في قسم الألبان والجبن وتشمل كالتالي: عرض على الجبنة الشيدر الكرفت (6*100 جرام) بسعر 22.95 ريال بدلا من 28.75 ريال. عرض على الجبنة المثلثات البقرة الضاحكة 2*480 جرام بسعر 17.50 ريال بدلا من 26.25 ريال. عرض على قالب جبنة شيدر مطبوخ لونا وزنها 1.8 كيلو بسعر 26.95 ريال بدلا من 32.95 ريال. كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوع السادس: كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوع السادس: الوسوم

عروض panda هايبر وبنده الاسبوع السادس، سنقدم لكم من خلال موقعنا أحدث وأفضل العروض المقدمة في هايبر بنده بالسعودية والعروض والتخفيضات منتشرة في كافة أنحاء الفروع بالسعودية وتعتبر العروض بداية من اليوم الموافق 7 أبريل 2021 وتستمر وسارية حتى يوم 13 أبريل 2021 والعروض في الأسبوع الحالي تعتمد معظمها على السلع الغذائية التي تخص شهر رمضان الكريم ويستمر اسم العرض برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك، وذلك نظرًا لحلول شهر رمضان المعظم اعاده الله عليكم باليمن والبركات، ومن خلال السطور التالية سنوضح بالتفصيل العروض المقدمة لدى هايبر panda السعودية. التخفيضات في بنده هايبر بالسعودية بأسعارنا نرضيك: التخفيضات في بنده هايبر بالسعودية بأسعارنا نرضيك: العروض على الخضروات والفاكهة الطازجة وعلى الألبان والسلع الغذائية التموينية وسنوضحها بالسطور القادمة: عرض على كرتونة من الطماطم الطازجة وزنها 4.5 كيلو بسعر 9.95 ريال. عرض على السكر لشركة الأسرة وزنها 12 كيلو بسعر 16.95 ريال. عرض على أكياس شاي ليبتون أسود العبوة بها 300 كيس بسعر 23.95 ريال بدلا من 50.25 ريال. عرض خاص على زيت دوار الشمس سعر الثلاثة قطع 29.95 ريال بدلا من 53.5 ريال ووزن القطعة الواحدة لتر ونصف. عرض على الحليب المجفف انكور وزنها 2.5 كيلو بسعر 38.95 ريال بدلا من 72.95 ريال. عرض أرز بسمتي أبو كاس بوزن عشرة كيلو وسعرها داخل العرض 49.95 ريال بدلا من 82.95 ريال. عرض على الدجاج دو العشر قطع بسعر 93.95 ريال بدلا من 159.95 ريال ووزن القطعة الواحدة 1200 جرام. عرض على الجبنة الكيري المكعبات 3*432 بسعر 29.95 ريال بدلا من 49.25 ريال. تنزيلات وتخفيضات بنده بالسعودية: تنزيلات وتخفيضات بنده بالسعودية: العروض المقدمة من خلال هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بجميع الفروع برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك الأسبوع السادس في قسم الألبان والجبن وتشمل كالتالي: عرض على الجبنة الشيدر الكرفت (6*100 جرام) بسعر 22.95 ريال بدلا من 28.75 ريال. عرض على الجبنة المثلثات البقرة الضاحكة 2*480 جرام بسعر 17.50 ريال بدلا من 26.25 ريال. عرض على قالب جبنة شيدر مطبوخ لونا وزنها 1.8 كيلو بسعر 26.95 ريال بدلا من 32.95 ريال. كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوع السادس: كتالوج عروض بنده هايبر الأسبوع السادس:

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