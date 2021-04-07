خطوات تسجيل الطلاب الجدد في برنامج نظام نور الإلكتروني والشروط الخاصة بالتسجيل

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور الإلكتروني، في الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع في جميع البلاد العربية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتم وضع قرارات جديدة، واستثنائية من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، طريقة تسجيل الطلاب الجدد في تقدم المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، وأعلن برنامج نظام نور أن تقوم بعمل موقع إلكتروني في الفترة الأخيرة بسبب فيروس (كوفيد -19) وهذه المواقع الإلكترونية لتسهيل على جميع الطلاب استكمال المناهج الدراسية هذا العام عن طريق هذا الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور، وأيضا لتسهيل الأمور على جميع أولياء الأمور في التقديم للأبناء والبنات، ويتم للالتحاق للمرحلة الجديدة لهذا العام الهجري 1442هـ .

وتم الإعلان عن بعض الإرشادات التي يجب الإفصاح عنها لاتباعها لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور، ويجب على جميع أولياء الأمور عن التسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، ويجب أن يقوم ببعض الخطوات عند الدخول التسجيل على موقع نظام نور الإلكتروني.

فتح موقع نظام نور الإلكتروني التعليمي. يجب على ولي الأمر تسجيل الدخول يجب كتابة اسم المستخدم، ورقم الهوية الخاصة، وأيضاً إدخال كلمة المرور. ثم كتابة الرمز الخاص بالطالب. ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

خطوات التسجيل للطلاب الجدد في نظام نور :

وفي حالة الدخول على الموقع الإلكتروني يقوم ولي الأمر بملي جميع البيانات الخاصة بالطالب، بعد القيام بالخطوات السابقة التي تم عرضها بالترتيب، وفي هذه الحالة تم تسجيل الدخول للطالب بنجاح في برنامج نظام نور، الشروط التي يجب توافرها في كل طالب للتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المُقبل، يجب أن يتوفر فيه جميع الشروط الخاصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية،

على الطالب المتقدم قد أتم مرحلة رياض الأطفال. أن يكون للطالب أتم السادس من عمره. يجب أن يكون للطالب بعض النشاطات والمهارات. يجب على الطالب أن يكون حاصل على شهادة الروضة بترخيص الحكومة. وفي حالة مرحلة الروضة في بلد آخر يجب توفير جميع المعلومات التي توضح الاستفسارات جميعها.

الشروط الواجب توافرها في الطلاب الجدد:

رابط نظام نور برقم الهوية 1442 هجرياً :

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن رابط نظام نور الإلكتروني، لتسهيل الأمور على الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور أيضا، من تسجيل دخول على نظام نور الإلكتروني برقم الهوية، وهذا بدون إدخال الرقم السري، وهذا لكي يتم استخراج نتائج اختبارات الفصل الاول الدراسي الأول للطلاب والطالبات.

يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام نور الإلكتروني. ثم بعد ذلك يجب النقر على “تسجيل ولي أمر جديد. يجب على المتقدم كتابة كافة المعلومات الشخصية المطلوبة أثناء التقديم. يجب على ولي الأمر كتابة رقم الجوال الخاص به. يجب الضغط على” تسجيل الطلب”. في النهاية سوف يتم إرسال رسالة للتأكيد على الهاتف الجوال للتأكد من تسجيل الطلب.

خطوات التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور :