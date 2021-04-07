نظام نور ، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح الباب أمام السادة أولياء الأمور لتسجيل أبناؤهم في مرحلة رياض الأطفال 1443، حيث أصدرت وزارة التعليم دليل إرشادي للسادة أولياء الأمور بكيفية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1443، حيث تضمن الدليل الإرشادي لولي الأمر، خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 عبر نظام نور.

الآن عبر نظام نور بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443

مع الساعات الأولي من اليوم الأربعاء الموافق 25 شعبان 1442، بدأت أعمال التسجيل في مرحلة رياض الأطفال وسوف تستمر أعمال التسجيل في مرحلة الروضة خلال العام الدراسي، حيث تعد تلك المرحلة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الطفل، حيث تسهم دور رياض الأطفال في تشكيل شخصية الطفل وكيفية التعامل مع البيئة الخارجية، حيث يبعد الطفل في تلك المرحلة العمرية عن جميع المحيطين به في البيت من الأم والأب والأخوة، إلى بيئة خارجية أوسع والتي تشمل المعلم أو المعلمة وأيضاً أقرانه أو زملائه في الحضانة، وتسبق مرحلة رياض الأطفال المرحلة الابتدائية، وتسهم بشكل كبير في تعليم الطفل القراءة والكتابة حتي يكون مستعداً للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال:-

* تبدأ عملية التسجيل أولاً للأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية.

* الأطفال المتقدمين للمستوى الثالث.

* يتم القبول في المستوي الثاني في حالة تواجد مقاعد شاغرة بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات التسجيل في المستوي الثالث حتى تاريخ 7/1/1443.

خطوات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال:-

* يتم الدخول على موقع نظام نور

* يتم الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

* يقوم ولي الأمر بإدخال سجل ولي الأمر وكلمة المرور المقترح ثم الضغط على التالي.

* يقوم بإ تباع كافة التعليمات في الصناديق الحوارية إلى أن يتم الانتهاء من عملية التسجيل.