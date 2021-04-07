نظام نور ، ارتفعت معدلات البحث مؤخرا من قبل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن طريقة ورابط التسجيل في موقع نور لمرحلة رياض الأطفال، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد البدء في التسجيل في نظام نور والذي سوف يبدأ في يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 ميلاديا الموافق يوم 28 شعبان 1442 هجريا، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية بضرورة السرعة في التسجيل من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال وخطوات التسجيل برقم الهوية 1443، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تسجيل الروضة عبر نظام نور 1443

نظام نور ، يمكن لجميع أولياء الأمور الدخول إلى موقع برنامج نور الرسمي والتسجيل برقم الهوية، حيث قسمت وزارة التعليم السعودية تسجيل الروضة على ثلاث مستويات حسب عمر الطالب في الروضة، وهذه هي المستويات :

المستوي الأول : يجب أن يكون مواليد الطفل في الفترة ما بين شهر محرم 1439 وشهر محرم 1440 .

المستوي الثاني : يجب أن يكون مواليد الطفل في الفترة ما بين شهر محرم 1438 وشهر محرم 1439 ليكون تم الطفل أربع سنوات .

المستوي الثالث : يجب أن يكون مواليد الطفل في الفترة ما بين شهر محرم 1437 وشهر محرم 1438 ليكون الطفل تم خمس سنوات .

خطوات تسجيل الروضة عبر نظام نور 1443

يمكن تسجيل نظام نور لمرحلة رياض الأطفال من قبل أولياء الأمور عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى بوابة نور عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح لعمل تسجيل الدخول .

ثم الدخول إلى صفحة ( تسجيل الأبناء ) .

أختر ( تسجيل طالب جديد ) .

كتابة جميع البيانات بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة .

كتابة جميع البيانات الخاصة بالطفل الذي تريد التقديم له في نظام نور للتعليم .

. إدخال كافة المستندات المطلوبة لتأكيد طلب التسجيل للطالب الجديد في مرحلة رياض الأطفال .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التسجيل في نظام نور للروضة وخطوات التسجيل برقم الهوية 1443 في المملكة العربية السعودية .