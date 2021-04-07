أول وزير أميركي يزور إسرائيل منذ تسلم بايدن الرئاسة

يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل إسرائيل يلتقي خلالها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس، بحسب ما أفاد الثلاثاء موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

وبذلك سيصبح أوستن أول وزير في إدارة جو بايدن يزور إسرائيل منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يؤكّد البنتاغون هذه الزيارة علماً بأنّه يحيط تنقّلات وزير الدفاع في الخارج بهالة من السريّة لدواعٍ أمنية.

ووفقاً لموقع أكسيوس فإنّ الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته القضايا الإقليمية الشائكة وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كلّ من إيران ولبنان وسوريا.

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت إسرائيل النهج الذي اعتمده ترامب بممارسة "ضغوط قصوى" على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على إيران.

وتعهّد بايدن إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة مندرجاته.