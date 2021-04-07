السعودية تشدد على الوقوف التام والتضامن الكامل مع الأردن

جدة - نرمين السيد - شدّد مجلس الوزراء السعودى، على الوقوف التام والتضامن الكامل إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، من المساندة الكاملة لكل ما يتخذه جلالته وسمو ولى عهده، من قرارات وإجراءات لحفظ أمن الأردن واستقراره.





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