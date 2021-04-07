كيف اغير رقم الجوال في نظام نور …طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور

كيف اغير رقم الجوال في نظام نور حيث يُتيح موقع نظام نور السعودي إمكانية تسجيل المستجدين الجدد ورياض الأطفال إلكترونيًا، فقط يشترط أن يكون لدى ولي الأمر حساب على نظام نور، ومن ثم يمكنه بسهولة تسجيل الطالب، ويبحث العديد من أولياء الأمور عن طريقة تسجيل رياض الأطفال 1443 من أجل تسجيل أطفالهم وهذا ما سنتعرف عليه بجانب طريقة تغيير رقم الجوال حيث يعاني الكثير من الأهالي بصعوبة في التسجيل بسبب رقم الهاتف القديم، إليكم الطريقة.

كيف اغير رقم الجوال في نظام نور

يُمكنك تغيير أي تحديث رقم الهاتف الخاص بك في نظام نور التعليمي عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي.

تسجيل الدخول عبر إضافة اسم المستخدم ورقم المرور.

الدخول إلى البيانات الشخصية التي تحتوي على اسم المستخدم ورقم الهوية.

اضغط على شكل القلم حيث يتم من خلاله تعديل الرقم وتحديثه بالرقم الجديد.

وهذا تتم العملية بسهولة وفي حال نجاح تحديث الرقم تظهر علامة خضراء تُفيد بنجاح التحديث.

خطوات تسجيل الروضة 1443

من أجل تسجيل رياض الأطفال 1443 يجب أن يكون ولي الأمر مسجلاً في نظام نور، والتسجيل لولي الأمر غير متاح طوال العام ولكن يتم التسجيل في الأوقات المحددة التي يعلن عنها نظام نور، ويتم تسجيل الأطفال من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع نظام نور، ثم يضغط ولي الأمر على تسجيل ولي أمر جديد.

بعد الضغط على الأيقونة السابقة سينقلك الموقع على صفحة أخرى لكتابة البيانات الشخصية من رقم الإقامة أو رقم الهوية، ثم يظهر لك الموقع اسم المستخدم الخاص بك مملوء من رقم الهوية.

وبعد ذلك اضغط على تحديد صلة القرابة، ثم اكتب تاريخ ميلاد الطالب واضغط على تحقق.

بالخطوات السابقة سيقوم الموقع بالتحقق من بياناتك كولي الأمر.

بعد ما يتم الانتهاء من التسجيل ستأتي لمرحلة تسجيل الطفل من خلال الضغط على تسجيل طالب جديد من قائمة تسجيل الأبناء.

يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة من الطالب سواء رقم الهوية أو الإقامة وما صلة القرابة للطالب وملء خانة عملك.

أدخل رقم جواز السفر والجنسية لك وللأم والسجل المدني ومصدر الهوية الوطنية والتاريخ المحدد لانتهاء صلاحيتها.

أكمل جمع البيانات المطلوبة لاسم الجد واسم العائلة والأب باللغات العربية والإنجليزية والجنس وتاريخ الميلاد.

من أجل استكمال تسجيل الطالب سيطلب منك الموقع تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالسكن ومنطقته ، ثم بيانات الشارع والحي، ورقم المنزل.

وبذلك تعرفنا على إجابة تساؤل كيف اغير رقم الجوال في نظام نور بالتفصيل مع أهم المعلومات حول طريقة تسجيل طفلك في الروضة خاصةً مع فتح باب التسجيل اليوم.