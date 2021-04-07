مقتل 100 على الأقل باشتباكات على حدود منطقتين غرب إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال نائب مفوض الشرطة فى منطقة عفار، أحمد حميد، فى حديث لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، إن حوالى 100 مدنى قتلوا فى الاشتباكات التى اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم الثلاثاء.

وألقى حميد، حسب الوكالة، باللوم فى العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

من جانبه، ذكر متحدث باسم المنطقة الصومالية، على بيديل، أن 25 شخصا قتلوا يوم الجمعة إضافة إلى مقتل "عدد غير معروف من المدنيين" فى هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم.

وتعد هذه الاشتباكات الدموية أحدث تفجر للعنف فى البلاد قبل انتخابات عامة من المقرر إجراؤها فى يونيو وسط جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، أبى أحمد، لحفاظ على وحدة البلاد التى يبغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة وتمثل فدرالية مكونة من 9 ولايات تم رسمها بناء على الأساس العرقى.

وتأتى هذه التطورات تزامنا مع حملة عسكرية واسعة تنفذها الحكومة الإثيوبية فى إقليم تيجراى ضد قوات المتمردين.