جيش الكاميرون يتأهب على حدود نيجيريا لـ التصدى لهجمات بوكو حرام

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان لها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن لديها معلومات استخبارية تشير إلى اختباء المئات من إرهابيى بوكو حرام المدججين بالسلاح على حدودها الشمالية مع نيجيريا، لافتة إلى أنهم يخططون لشن هجمات على الكاميرون، كما أوصت السلطات القرويين فى المنطقة بتوخى الحذر والإبلاغ عن أى زائرين غرباء لقراهم.
وفى سياق متصل، قال حاكم المنطقة الشمالية الكاميرونية الواقعة على الحدود مع ولاية بورنو النيجيرية، إن أكثر من 100 إرهابيى هاجموا قاعدة عسكرية كاميرونية فى منطقة دبانجا وقتلوا أحد الجنود وأصابوا اثنين آخرين، مشيراً إلى أن القوات الكاميرونية تصدت لهؤلاء وقتلت 20 منهم واستولت على عربات وأسلحة كانوا يستخدمونها.
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