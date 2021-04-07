الصحة العالمية: 11% ارتفاعا فى وفيات كورونا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصدرت المنظمة بيانا أفادت فيه باستمرار الويادة فى معدل الإصابات بوباء "كوفيد 19" للأسبوع السادس على التوالى، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير، جرى تسجيل أكثر من أربعة ملايين حالة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن إجمالى الوفيات الجديدة ارتفع بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضى، بعد تسجيل 71 ألف حالة جديدة.
وتأتى البرازيل والهند على رأس البلدان التى سجلت أكبر زيادة فى الإصابات، بواقع أكثر من 513 ألف إصابة جديدة فى كل منهما، تليهما والولايات المتحدة بـ444 ألف حالة، ثم تركيا بـ 265 ألفًا، وبعدها فرنسا بأكثر من 244 ألفًا.
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