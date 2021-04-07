ميعاد الاختبارات النهائية moe.gov.sa للفصل الدراسي الثاني بالمملكة 1442هـ

ميعاد الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية في السعودية، العديد من الطلاب يبحثون عن ميعاد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، والتساؤل يكون في هل ستكون الامتحانات عقب شهر رمضان أم قبله، وقد قام الطلاب بالدخول عبر موقع الوزارة الرسمي للتصويت على تأجيل مواعيد الاختبارات لتزامنها مع شهر رمضان الكريم وتم وضع جدول جديد للاختبارات النهائية.

ميعاد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 هـ

بالنسبة إلى التاريخ التابع لوزارة التعليم السعودية، فإن موعد الامتحانات يكون بعد عيد الفطر، لكن تم صدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يُصرح فيه بتعجيل الامتحانات لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويكون التعجيل في أول شهر رمضان الكريم، وهذا من باب الحرص الذي يقدمه الملك سلمان بن عبد العزيز للطلاب في كافة الصفوف الدراسية.

حتى يتم تحقيق ثروات علمية وتربوية للطلاب، وهذا سوف يؤثر على نتائجهم في الامتحانات بالصورة الإيجابية، ووصي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في المملكة، بتقديم الامتحانات إلى 1 رمضان الموافق 13 من أبريل 2021م للمرحلة الابتدائية، أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية فسوف يبدأن في يوم 6 رمضان الموافق 18 أبريل 2021م، ويجب الإعلان من جميع المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات ومؤسسة التدريب المهني، أن تُصرح بموعد الامتحانات، ومن الواجب أن يتم الانتهاء من فترة الامتحانات قبل بداية عيد الفطر، وسوف نوضح ماهي مواعيد الامتحانات بشكل ملخص وهي:

امتحانات الصفوف الابتدائية: تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 م / 1 من رمضان 1442هـ.

امتحانات الصفوف المتوسطة والثانوية: تبدأ من 18 الأحد أبريل 2021 م / 6 من رمضان 1442 هـ.

ميعاد نهاية امتحانات الفصل الثاني

بعد تصريح الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتقديم الامتحانات، وبدايتها في أول شهر رمضان الكريم، أصبح ميعاد نهاية الامتحانات هو السؤال الذي يشغل بال الطلبة، حيث كان في القرار الملكي ميعاد نهاية امتحانات لجميع المراحل التعليمية من ابتدائية ومتوسطة وثانوية، وتلعب المنصات الإلكترونية الدور الرئيسي الفعال في تنمية الهملية التعليمية بالمملكة مثل منصة مدرستي تبرمج، وكذلك نظام نور التعليمي، أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية أيضًا سوف تكون في يوم الخميس الموافق 17 من رمضان 1442هـ ، وسوف نلخصها لكم على النحو الآتي:

مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية: يوم الخميس 10 من شهر رمضان 1442 هـ / 13 من أبريل 2021م.

المرحلة المتوسطة والثانوية: يوم الخميس 17 من شهر رمضان 1442 هـ / 18 من أبريل 2021م.

وهذا الموضوع الذي يوضح مدى اهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز بالحالة التعليمية بالرغم من الظروف التي تعيشها البلاد من ظاهرة كورونا، فجاء في القرار الملكي أن نهاية الامتحانات سوف تكون في يوم الخميس الموافق 10 من رمضان 1442هـ، هذا للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.