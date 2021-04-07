رابط التسجيل في مسابقة منصة مدرستي تبرمج عبر لعبة ماين كرافت

نعرض لكم كيفية التسجيل في منصة مدرستي بشكل إلكتروني للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلن عنها من خلال وزارة التعليم باستخدام لعبة ماين كرافت لتعلم البرمجة، ولهذا يبحث الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور عن الطريقة الصحية للتسجيل على المنصة، وهذه الطريقة من الطرق السهلة التي تتمكن من تسجيلها بخطوات بسيطة، وتتم عملية التسجيل من خلال جهاز الكومبيوتر أو من خلال جهاز الجوال الخاص بك، ولكن يشترط أن يكون الهاتف أو الكومبيوتر يتصل بالإنترنت.

يمكن لجميع الطلاب والمدرسين وكذلك أولياء الأمور، وجميع الإداريين الموجودين داخل المدرسة من التسجيل في منصة مدرستي، حتى يتم إنشاء بيئة متكاملة من التعليم المتكامل، ويمكنك التسجيل فيها من خلال الخطوات الآتية:

افتح التطبيق الخاص بتوكلنا على جهاز الهاتف الخاص بك، وذلك بعد تحميله من خلال الموقع الإلكتروني

قم بالنقر على تبويب حسابي من خلال بيانات منصة مدرستي.

انقر على اسم المستخدم.

النقر على إرسال في التبويب.

الضغط على إرسال في التبويب الظاهر.

سوف يتم تفعيل الحساب بمجرد إرسال رقم المرور إلى الهاتف المحمول.

قم بالنقر على منصة مدرستي.

قم بالنقر على تسجيل الدخول إلى (حساب مايكروسوفت اوفيس).

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالحساب من خلال موقع توكلنا.

قم بالتوجه إلى صفحة معلومات المستخدم على المنصة، وبعد ذلك يمكنك حضور الحصص الإلكترونية وحل جميع الواجبات المقررة عليك.

يمكنك الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي

انقر على دخول ولي الأمر.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

قم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول.

ويمكن بعد ذلك بدء استخدام المنصة سواء من جانب الطالب أو ولي الأمر بكل سهولة.