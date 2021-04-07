تسليم حساب المواطن السعودي أبريل 2021 الدفعة ٤١ اعرف موعد الصرف وطريقة تحديث بياناتك

تسليم حساب المواطن السعودي الدفعة ٤١ اعرف موعد الصرف وطريقة تحديث بياناتك، يشهد محرك البحث جوجل إقبال كبير من المواطنين السعوديين لمعرفة موعد صرف الدفعة ٤١ حساب المواطن قبل بداية شهر رمضان المبارك. حيث أطلقت المملكة العربية السعودية حساب المواطن الدعم ٤١ في ظل اجتياح فيروس كورونا للبلاد والضرر البالغ الذى حققه ع المواطن والدول أجمع، كما أننا وفي السطور التالية سنتعرف على موعد وطريفة الاستعلام عن صرف الدفعة ٤١. كذلك كيفية تحديث بيانات المواطن.

موعد صرف الدفعة ٤١ وتسليم حساب المواطن

أعلنت الجهات المختصة بصرف المعاشات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة ٤١ حساب مواطن قبل بداية الشهر الكريم. حيث أعلن أنه يتم صرف الدفعة ٤١ في نهاية شهر شعبان، وحرصت الحكومة السعودية على صرفه قبل بداية شهر رمضان المبارك وذلك لتحسين معيشة المواطن، يصرف الدعم عادة في يوم 10 من الشهر الميلادي وإذا وافق هذا التاريخ يوم عطلة بالسعودية كيوم الجمعة أو السبت أو أي عطلة رسمية في تأجيل الموعد أيام قليلة ويتم صرف الدعم، وجاء موعد صرف الدفعة 41 يوم الأحد الموافق 11 أبريل. وذلك لان يوم عشرة بالشهر يوافق يوم السبت العطلة الرسمية بالمملكة.

برنامج حساب مواطن

في الأشهر القليلة الماضية أودع برنامج حساب مواطن 1.9 مليار ريال سعودي مخصص بدعم شهر مارس دفعة 40. حيث حصل على دعم حساب مواطن خلال شهر مارس 10,5 مليون مواطن قد استوفوا شروط الاستحقاق للدعم، كما بلغ الدعم 92 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج منها 682 ريال سعودي صرفت كتعويضات عن الدفعات السابقة، كذلك بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريال سعودي ووصل عدد أرباب الأسر أكثر من اثنين مليون رب اسره بنسبة 92% . وقد بلغ عدد المنتمين لرب الأسرة 8.3 مليون مواطن. وجاءت نسبة 8% للمستحقين المستقلين وبلغ عددهم 172 ألف مستحق هذا ما أعلنه المتحدث الرسمي للبرنامج.

خطوات الاستعلام عن صرف حساب المواطن

يستطيع المواطنين الموفون لشروط الاستحقاق للحصول دعم حساب المواطن الاستعلام عن صرف دفعة 41 من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب مواطن الرسمي. اختيار خانة الخدمات العامة الضغط على خانة ” نتائج أهلية رقم ٣٦ “ إدخال الرقم القومي كتابة رمز التحقق

خطوات تحديث البيانات بالبرنامج

وختاما يسعى المواطن الموفي شروط الاستحقاق لتحديث البيانات الخاصة به دائما وذلك لاستمرار حصوله على الدعم وإليكم الخطوات التالية لتحديث البيانات: