كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج وبدء لعبة ماين كرافت التعليمية

يبحث الكثير من الطلاب عن الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وذلك من خلال لعبة ماين كرافت التي يتم استخدامها للتعلم، حيث قامت وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء مراحل المسابقات العلمية للطلاب العمليات التعليمية الجديدة، وذلك يأتي بشكل رسمي من خلال الوزارة، على أن تتم المرحلة الأولى في المراحل المسابقة في الفصل الدراسي الحالي، أما عن المرحلة الثانية فتبدأ في العام الدراسي القادم ١٤٤٣ هـ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال الموعد المحدد للمسابقة.مسابقة مدرستي تبرمج 1442
تعبر مسابقة منصة مدرستي من أحد المسابقات الوطنية والتي قامت الوزارة بإطلاقها من خلال منصة الوزارة بغرض تعزيز ثقافات الطلاب، والعمل على تحسين الحالة الدراسية لطلاب، وكذلك لتحسين حالة التفكير لدى الطلاب، ويمكن الاشتراك بها من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية وإدخال البيانات الخاصة بالطالب والتي تطلبها المنصة للبدء في اللعبة الخاصة بالمسابقة.
وتسعى الوزارة إلى العمل على زيادة عدد الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول إلى أكثر عدد ممكن من الطلاب، ليصل إلى 4 مليون طالب متسابق، كما تسعى الوزارة إلى مشاركة المعلمين والمعلمات، وكذلك مشاركة أولياء الأمور، وبذلك يتمكن الطلاب من مشاركة أوقات ممتعة مع آبائهم ومدرسيهم.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
- تبدأ المرحلة الأولى من مسابقة تبرمج في خلال الفصل الدراسي الحالي، ويكون ذلك في يوم الثامن من شهر شعبان المبارك، وتبقى مستمرة إلى يوم السادس والعشرين من نفس الشهر.
- أما عن المرحلة الثانية فقد تم عقدها في الفصل الدراسي القادم من عام ١٤٤٣ ه، على أن تكون من خلال ماين كرافت الإصدار التعليمي، ولكن يجب أن يتم عمل مشاريع تصميم للطلاب.
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يبحث الكثير من الطلاب عن الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وذلك من خلال لعبة ماين كرافت التي يتم استخدامها للتعلم، حيث قامت وزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء مراحل المسابقات العلمية للطلاب العمليات التعليمية الجديدة، وذلك يأتي بشكل رسمي من خلال الوزارة، على أن تتم المرحلة الأولى في المراحل المسابقة في الفصل الدراسي الحالي، أما عن المرحلة الثانية فتبدأ في العام الدراسي القادم ١٤٤٣ هـ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال الموعد المحدد للمسابقة.مسابقة مدرستي تبرمج 1442
تعبر مسابقة منصة مدرستي من أحد المسابقات الوطنية والتي قامت الوزارة بإطلاقها من خلال منصة الوزارة بغرض تعزيز ثقافات الطلاب، والعمل على تحسين الحالة الدراسية لطلاب، وكذلك لتحسين حالة التفكير لدى الطلاب، ويمكن الاشتراك بها من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية وإدخال البيانات الخاصة بالطالب والتي تطلبها المنصة للبدء في اللعبة الخاصة بالمسابقة.
وتسعى الوزارة إلى العمل على زيادة عدد الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول إلى أكثر عدد ممكن من الطلاب، ليصل إلى 4 مليون طالب متسابق، كما تسعى الوزارة إلى مشاركة المعلمين والمعلمات، وكذلك مشاركة أولياء الأمور، وبذلك يتمكن الطلاب من مشاركة أوقات ممتعة مع آبائهم ومدرسيهم.مراحل مسابقة مدرستي تبرمج
- تبدأ المرحلة الأولى من مسابقة تبرمج في خلال الفصل الدراسي الحالي، ويكون ذلك في يوم الثامن من شهر شعبان المبارك، وتبقى مستمرة إلى يوم السادس والعشرين من نفس الشهر.
- أما عن المرحلة الثانية فقد تم عقدها في الفصل الدراسي القادم من عام ١٤٤٣ ه، على أن تكون من خلال ماين كرافت الإصدار التعليمي، ولكن يجب أن يتم عمل مشاريع تصميم للطلاب.
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