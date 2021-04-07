جدة - نرمين السيد - ووفًا لموقع "روسيا اليوم، قالت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إن 653 إصابة تم تسجيلها محليًا، من بين الـ 668 حالة.
وتشير آخر بيانات إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 106 آلاف و898 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1756، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.
يذكر أن الحصيلة القياسية للإصابات فى البلاد كانت 621 حالة، وتم تسجيلها فى 18 فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.