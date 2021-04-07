كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - ووفًا لموقع "روسيا اليوم، قالت وكالة الرقابة على الأمراض والوقاية منها فى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إن 653 إصابة تم تسجيلها محليًا، من بين الـ 668 حالة.

وتشير آخر بيانات إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19" فى البلاد إلى 106 آلاف و898 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 1756، بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

يذكر أن الحصيلة القياسية للإصابات فى البلاد كانت 621 حالة، وتم تسجيلها فى 18 فبراير.