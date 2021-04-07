كيفية ارفاق المستندات في نظام نور noor.moe.gov.sa تسجيل الروضة الحكومية 1443

كيفية ارفاق المستندات وتسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور للسنة الجديدة 1443 حيث أعلنت وزارة التعليم بالسعودية بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد من خلال نظام نور الإلكتروني. حيث يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لمعرفة نتائج الطلاب في الامتحانات. بالإضافة إلى معرفة أولياء الأمور نتائج أبنائهم وتقديم تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور الإلكتروني وكيفية ارفاق المستندات وكذلك يمكن نقل الطالب من مدرسة لأخرى و يقوي التواصل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. كذلك من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة التسجيل للطلاب المستجدين في الروضة من خلال نظام نور.رابط نظام نور 1442 تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور 1443
ذلك وقد حددت وزارة التعليم بالسعودية موعد التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد عبر موقع نظام نور. حيث يبدأ تسجيل أطفال الروضة بداية من تاريخ 7 أبريل الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442 . كذلك يستمر التسجيل في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية خلال العام الدراسي ، ويتابع ولي الأمر التعرف على كيفية ارفاق المستندات أيضا، كما أعلنت الوزارة أنها ستقبل الطلاب على ثلاث مستويات وذلك تبعاً لتاريخ ميلاد الطفل. كما يمكنكم معرفة كيفية التسجيل تبعا لعمر الطفل من الجدول أدناه. وذلك كالتالي:
|المستوى
|من
|إلى
|الأول ويشمل الروضات الأهلية والعالمية فقط
|23 محرم 1439 والموافق 13 أكتوبر 2017 م.
|22 محرم 1440 والموافق 2 أكتوبر 2018 م
|المستوى الثاني
|من 23 محرم 1438 والموافق 24 أكتوبر 2016 م
|22 محرم 1439 والموافق 12 أكتوبر 2017 م
|المستوى الثالث
|من 23 محرم 1437 الموافق 5 نوفمبر 2015 م
|22 محرم 1438 والموافق 23 أكتوبر 2016 م
تتم عملية تنزيل المستندات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني باتباع عدد من الخطوات التي تم تبسيطها للمستخدم وتكون كالتالي:
- يتم الدخول أولا على رابط نظام نور المركزي.
- يقوم المستخدم بكتابة اسم المرور مع الرقم السري ورمز التحقق ثم يسجل الدخول.
- يتم اختيار “تسجيل الأبناء”.
- يتم اختيار حقل إرفاق المرفقات.
- تجد كلمة “إضافة” ثم يتم تنزيل المرفقات المطلوبة.
- يتم اختيار المستند المطلوب والمراد تحميله وسيتم تحميله تلقائيا.
- يتم حفظ ما سبق.
- تظهر رسالة تمت العملية بنجاح.
تكون تلك المرفقات والمستندات هي: نسخة من سجل الإقامة – نسخة من سجل الأسرة – نسخة من شهادة الميلاد – صور للطفل واضحة وحديثة – نسخة وصورة من عقد الإيجار الذي يحتوى على عنوان الطفل.
يمكن التسجيل كولي أمر الطالب عبر نظام نور من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى رابط نظام نور من خلال الرابط الإلكتروني.
- كذلك قم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على تسجيل ولي أمر جديد
- ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة ورقم الهوية ورقم الإقامة لولي الأمر وغيرها من البيانات الخاصة بكم
- أيضا قم بإدخال رقم الهوية او رقم الإقامة للطالب مع تحديد صلة القرابة لولي الأمر
- كذلك قم بإدخال تاريخ الميلاد لتحديد المستوى الذي أعلنت الوزارة أنها ستقبل به الطلاب
- ثم قم بالضغط على تدقيق
- وبذلك تكون قد اتممت عملية التسجيل للطلاب الجدد عبر نظام نور.
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كيفية ارفاق المستندات وتسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور للسنة الجديدة 1443 حيث أعلنت وزارة التعليم بالسعودية بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد من خلال نظام نور الإلكتروني. حيث يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لمعرفة نتائج الطلاب في الامتحانات. بالإضافة إلى معرفة أولياء الأمور نتائج أبنائهم وتقديم تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور الإلكتروني وكيفية ارفاق المستندات وكذلك يمكن نقل الطالب من مدرسة لأخرى و يقوي التواصل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. كذلك من خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة التسجيل للطلاب المستجدين في الروضة من خلال نظام نور.رابط نظام نور 1442 تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة عبر نظام نور 1443
ذلك وقد حددت وزارة التعليم بالسعودية موعد التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد عبر موقع نظام نور. حيث يبدأ تسجيل أطفال الروضة بداية من تاريخ 7 أبريل الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442 . كذلك يستمر التسجيل في رياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية خلال العام الدراسي ، ويتابع ولي الأمر التعرف على كيفية ارفاق المستندات أيضا، كما أعلنت الوزارة أنها ستقبل الطلاب على ثلاث مستويات وذلك تبعاً لتاريخ ميلاد الطفل. كما يمكنكم معرفة كيفية التسجيل تبعا لعمر الطفل من الجدول أدناه. وذلك كالتالي:
|المستوى
|من
|إلى
|الأول ويشمل الروضات الأهلية والعالمية فقط
|23 محرم 1439 والموافق 13 أكتوبر 2017 م.
|22 محرم 1440 والموافق 2 أكتوبر 2018 م
|المستوى الثاني
|من 23 محرم 1438 والموافق 24 أكتوبر 2016 م
|22 محرم 1439 والموافق 12 أكتوبر 2017 م
|المستوى الثالث
|من 23 محرم 1437 الموافق 5 نوفمبر 2015 م
|22 محرم 1438 والموافق 23 أكتوبر 2016 م
تتم عملية تنزيل المستندات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني باتباع عدد من الخطوات التي تم تبسيطها للمستخدم وتكون كالتالي:
- يتم الدخول أولا على رابط نظام نور المركزي.
- يقوم المستخدم بكتابة اسم المرور مع الرقم السري ورمز التحقق ثم يسجل الدخول.
- يتم اختيار “تسجيل الأبناء”.
- يتم اختيار حقل إرفاق المرفقات.
- تجد كلمة “إضافة” ثم يتم تنزيل المرفقات المطلوبة.
- يتم اختيار المستند المطلوب والمراد تحميله وسيتم تحميله تلقائيا.
- يتم حفظ ما سبق.
- تظهر رسالة تمت العملية بنجاح.
تكون تلك المرفقات والمستندات هي: نسخة من سجل الإقامة – نسخة من سجل الأسرة – نسخة من شهادة الميلاد – صور للطفل واضحة وحديثة – نسخة وصورة من عقد الإيجار الذي يحتوى على عنوان الطفل.
يمكن التسجيل كولي أمر الطالب عبر نظام نور من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى رابط نظام نور من خلال الرابط الإلكتروني.
- كذلك قم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على تسجيل ولي أمر جديد
- ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة ورقم الهوية ورقم الإقامة لولي الأمر وغيرها من البيانات الخاصة بكم
- أيضا قم بإدخال رقم الهوية او رقم الإقامة للطالب مع تحديد صلة القرابة لولي الأمر
- كذلك قم بإدخال تاريخ الميلاد لتحديد المستوى الذي أعلنت الوزارة أنها ستقبل به الطلاب
- ثم قم بالضغط على تدقيق
- وبذلك تكون قد اتممت عملية التسجيل للطلاب الجدد عبر نظام نور.
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