“المرفقات” رابط تسجيل رياض الأطفال في نظام نور noor.moe.gov.sa والأعمار المطلوبة

رابط تسجيل رياض الأطفال على نظام نور والأعمار المطلوبة للأطفال للدخول في المرحلة الأولى من رياض الأطفال والمرحلة الثانية، وشروط التسجيل الإلكتروني من حساب ولي الأمر، كل تلك أسئلة تدور في رؤوس أولياء الأمور فضلا عن الموعد المقرر لفتح باب التسجيل الإلكتروني ودخول النظام بحساب ولي الأمر وكيف يتم إنشاء حساب لولي الأمر، نقوم بعرض المعلومات الكافية لتسجيل الطالب بالنظام التعليمي الجديدة لدخول المدارس في العام الدراسي 1442-1443.

الشروط الأساسية لقبول الطلاب بقوانين التعليم السعودية

دخول نظام نور التعليمي

يعد الدخول في نظام نور التعليمي من الأساسيات عند دخول المدارس السعودية حيث يمكن لولي الأمر الدخول وأيضا المعلم والإداري وقائد المدرسة، كما يتم عمل حساب خاص للطالب يتم الدخول عليه لاستخراج نتائج الفصل الشهرية برقم الهوية الوطنية أو الرقم السري، وكذلك الاستعلام عن نتائج الاختبارات الفصلية، الفصل الدراسي الأول والثاني، ويتم من خلال النظام أيضا تقديم طلبات التنقلات بين المدارس للطالب والإداري والمعلم والإعلان عن قبول الطلاب والتنقلات، ويتم الاستعلام جميعه من خلال الرقم السري الذي يحصل عليه المستخدم عند التسجيل الأول في رابط النظام التعليمي المركزي، نظام نور.

موعد تسجيل روضات الأطفال

يبدأ تسجيل روضات الأطفال على نظام نور المركزي ابتداء من السابع من أبريل 2021 – 28 شعبان 1442، وذلك بعد إنشاء حساب جديد لولي الأمر عبر الرابط المركزي ويتم من خلاله إدخال البيانات المطلوبة منه ثم تسجيل الطالب عليه، وعن خطوات إنشاء حساب جديد يكون كالتالي:

الدخول على رابط نظام نور المركزي يقوم باختيار ايقونة تسجيل ولي أمر جديد، اسفل صفحة التسجيل، لتظهر صفحة جديدة. يتم كتابة اسم المستخدم أو اسم مقترح. ثم يتم اختيار التالي. يتم كتابة البيانات المطلوبة ومز التحقق ورقم الهاتف النقال. تصل رسالة على الهاتف النقال فيها كلمة السر. يقوم المستخدم بالعودة للصفحة الرئيسية لنظام نور. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول. يختار أيقونة تسجيل روضات الأطفال. يقوم بكتابة بيانات الطفل كاملة. ثم يتأكد من البيانات ويسجل الخروج.

موعد قبول روضات الأطفال مستويات قبول الأعمار 7 أبريل 2021 ، 28 -8 – 1442 المستوى الأول: الأطفال الذين أكملوا 3 سنوات من تاريخ 13 محرم 1438 وحتى 12 محرم 1439، ولم يبلغوا سن الرابعة.

المستوى الثاني: الطفل الذي أكمل أربعة أعوام ولم يبلغ الخامسة ما بين 13 محرم 1437 وحتى 12 محرم 1438.

المستوى الثالث: الأطفال الذي أكملوا عمر خمسة سنوات ولم يبلغوا سن السادسة بعد في الفترة بين 13 محرم 1436 وحتى 12 محرم 1437.

شهادة تفييد بتحصينات الطفل حتى سن القبول بالمدارس.

شهادة بالكشف الطبي على الطفل.

صورة ضوئية من سجل الأسرة وفيه اسم الطفل أو صورة من شهادة الميلاد.

خطاب بتسنين الطفل من المركز الصحي، للطفل الذي ليس له شهادة ميلاد.

قبول الطفل في برنامج التدخل المبكر ويتم تشخيصه من فريق طبي متخصص.

يتم تقديم أصول المستندات وتركها عند التقديم. الشهادات المطلوبة للتسجيل في المدارس رابط تسجيل روضات الأطفال يتم التسجيل الإلكتروني لروضات الأطفال على رابط نظام نور التعليمي ويتم كتابة كل البيانات المطلوبة، يتم الدخول على صفحة تسجيل الأبناء وعمل طلب تسجيل جديد ويتم كتابة البيانات الخاصة بالطفل، يقوم ولي الأمر بكتابة رقم هوية الطفل وصلة القرابة وعمل ولي الأمر كما يتم كتابة بيانات المدرسة التي يريد ولي الأمر بتسجيل الطفل فيها ويتم إرفاق المستندات بخاصية بي دي اف وتأكيد الطلب ثم تسجيل الخروج. وقد أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر منصتها الرسمية على تويتر انطلاق التسجيل لقبول روضات الأطفال للفئات العمرية الثلاثة ابتداء من عمر ثلاثة سنوات وحتى خمسة سنوات لدخول الروضات الحومية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2021-2022، 1442-1443، مع انطباق كافة الشروط عليهم وقيام ولي الأمر بالتسجيل بالحساب الشخصي له على رابط نظام نور التعليمي لدخول الطفل لروضات الأطفال ويقوم بالتوجه للروضة التي يرغب بدخول ابنه فيها. كيفية إرفاق المرفقات عبر الموقع الرسمي كيفية إرفاق المرفقات عبر الموقع الرسمي يتم إرفاق المرفقات والمستندات التي تثبت أن ولي أمر الطالب هو من يتقدم له كما يتم إرفاق ما يدل على محل الإقامة الحالي للطفل، من خلال عقد إيجار المنزل أو عقد ملكية العقار، حيث يتم اختيار روضة الأطفال المقررة للطفل بالقرب من المسكن، ويتم التقدم فيما بعد مباشرة إلى الروضة التي يرغب ولي أمر الطفل بأن يذهب إليها بالمستندات الأصلية وليس صور المستندات، كما يتم تقديم صور حديثة للطفل يتم فيها بيان العمر الحقيقي له.

أعمار قبول الأطفال في روضات الأطفال