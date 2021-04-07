link مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت mainecraft ورابط لعبة ماين كرافت التعليمية وخطوات الاشتراك

link مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت mainecraft ورابط لعبة ماين كرافت، منصة مدرستي تبرمج ماين كرافت. حيث تم إطلاق تلك المسابقة من قِبل وزارة التربية والتعليم السعودية بغرض اكساب الطلاب العديد من المهارات في المجال التقني والفني. تحقيقا لرؤية المملكة 2030. كما تتمثل تلك المهارات التي يمكن الطلاب تعلمها في مجال البرمجة كاستخدام البلوكس والكتابة باستخدام لغة بايثون. وسنعرض في هذا المقال مراحل المسابقة وخطوات الحصول لعبة ماين كرافت التعليمية.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 2021 و link mainecraft الحصول علي ساعة برمجه

تتضمن تلك المسابقة مرحلتين تشمل كلا منهما على بعض المهام التي يقوم بها الطلاب. كما يمكن للمعلمين المشاركة أيضا في تلك المسابقة. المرحلة الأولى والتي تتمثل مهمتها في تفعيل ساعة برمجية. وذلك باستخدام البرمجيات وهي خاصية البلوكس والكتابة بلغة البايثون وذلك لكل المدارس الخاصة والعامة بالمملكة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية اشترطت وزارة التعليم على اجتياز المرحلة الأولى، حتى يتمكن الطلاب التسجيل في تلك المرحلة، كذلك سوف يتم تحديد الموعد الخاص بتلك المرحلة مع مطلع العام الدراسي.، الجديد وتتضمن مهمة تلك المرحلة وضع خطوات التصميم الإبداعي، ويتم ذلك بواسطة link برنامج ماين كرافت التعليمي.

أهداف مسابقة link maincraft مدرستي تبرمج 2021

كان الغرض الأساسي من وراء إطلاق تلك المسابقة وهو تعليم الطلاب الأساسيات الخاصة بالبرمجة علاوة على ذلك ما يلي:

إكساب الطلاب مهارات البرمجة لمواكبة التطور التقني السريع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

كما تعمل على زيادة التفاعل والمشاركة والتواصل بين المعلمين والطلاب.

محو المفهوم الخاطئ المنتشر عن مجال البرمجة والتحول الرقمي وتشجيع الطلاب. على تعلم هذا المجال.

تعليم الطلاب مهارات جديدة حول البحث عن الأشياء الجديدة واكتشافها. وأيضا حب الاستطلاع عن تعلم كل ما هو جديد في عالم البرمجة.

أثناء دراسة برنامج ماين كرافت سيتعلم الطلاب التعاون مع الزملاء وطريقة التواصل مع المعلمين ومشاركة الإنجازات البسيطة. التي يستفيدها من عملية التعلم.

يستطيع الطلاب الحصول علي لعبة ماين كرافت من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول الى رابط ماين كرافت التعليمية من هنا ثم قم بالحصول على نسخة من تلك اللعبة.

هناك طريقة أخرى للحصول على اللعبة وهي الدخول الي موقع org وبعدها سبتم تحويلك مباشرة الى ساعة برمجية.

أولا قم بتسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك.

كما عليك اختيار الدرس المطلوب تنفيذه وبعدها يتم تحويلك إلي الصفحة الرئيسية.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية على المنصة.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي تبرمج:

يجب اتباع ما يلي من الخطوات لتحصل على شهادة ساعة برمجية:

أولا لابد من التدريب المباشر مع المعلم وذلك من خلال الفصول الافتراضية علي المنصة.

الحصول علي لعبة ماين كرافت التعليمية كما ذكرنا سابقا.

قم بتفعيل ساعة برمجة والحصول علي الشهادة الخاصة بكائن كرافت.

قم بإرسال الشهادة إلي المعلم.

وبالنهاية تطون المملكة قد حققت جزء من سياستها العامة المرجوة نحو مستقبل أفضل لكل طلابها والتي تحقق الاستراتيجية العام للدولة 2030.

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