موعد صرف المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

يهتم الملايين من المواطنين السعودية الآن بالسؤال عن موعد صرف المقطوعة في المملكة العربية السعودية، وقد زادت الأسئلة في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة مع بداية العام الجديد، ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنقف معكم على آخر التطورات الخاصة ببرنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن فكرة إطلاق المساعدات المقطوعة من الأساس كان تهدف منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى مساعدة الفئات متوسطة الدخل في المجتمع السعودي الذين أثرت عليهم الإصلاحات الإقتصادية التي أجرتها الحكومة السعودية بهدف رفع معدل النمو الإقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030م، ونوضح لكم الآن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

كما يهتم المواطنون السعوديون بمعرفة موعد نزول مبالغ الدعم الخاصة بمقطوعة الضمان الإجتماعي يهتمون أيضاً بشروط التقديم في البرنامج التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمره عن 35 عام.

راتبه بسيط وينتمى للفئات متوسطة الدخل.

ليس بحوزته سجلات تجارية أو عقارات أو أراضي.

وكانت تهدف الوزارة من هذه الشروط أن تقوم بعملية فلترة وفرز للمتقدمين بحيث تصل المساعدات إلى الفئات متوسطة الحال التي بحاجة فعلاً للدعم.

موعد صرف المقطوعة

ونأتي الآن لأكثر الأسئلة التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ” متى تنزل المقطوعة”، وسنجيب عليكم بأن الجهة الرسمية التي تحدد الموعد هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وعند تحديده تعلنه على الموقع الرسمي لها على الإنترنت وعلى صفحتها الرسمية على تويتر قبل إيداع المبالغ النقدية للمستفيدين في حساباتهم البنكية، وحتى الآن لم تصدر الوزارة أي موعد، وسنوضح لكم الموعد فور تحديده.