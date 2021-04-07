تمويل العمل الحر بدون فوائد ب150000ريال بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمل الحر يعطي للعاطل والموظف تمويل عيني من أجل إقامة مشروع أو تمويل سيارات للعمل بها داخل أراضي السعودية فتلك التمويل لتشجيع الأيادي العاملة من الرجال والنساء لتحسين أحوالهم المعيشية في المملكة ولتحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي لذلك تم توفير منتج نفاذ الذي يهدف إلى تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين معاً تحت شروط وضوابط لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وتحت مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويقدم تمويل بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال سعودي بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر ويمكن التقديم عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى البنك عن طريق رابط التقديم على تمويل العمل الحر المقدم من منتج نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

أهم شروط الموافقة على طلب منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالسعودية

منتج نفاذ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين يمتاز بأنه تمويل مع أحكام الشريعة والدين الإسلامي وله أقبال عالي في المجتمع المصري ولكن لن يتم الموافقة على الطلب إلا بعد توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر كما يلي

يشترط البنك أن يكون بداية التقديم على تمويل العمل الحر من سن واحد وعشرون سنة ويصل الحد الأقصى للعمر ستون سنة

لابد من توفير وثيقة العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية عن طريق إصدارها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

على جميع المتقدمين من الموظفين السعوديين توفير بيان من الدخل الشهري حيث يحب أن لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي عند التقديم على تمويل العمل الحر

لابد أن يكون المتقدم لطلب منتج نفاذ للعمل الحر بيكون من العاطلين أو الموظفين السعوديين فقط لا غير

تمويل العمل الحر يمتاز بأنه تمويل شرعي متوافق مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بالسعودية

أمتاز منتج نفاذ تمويل العمل الحر بأنه بلا فوائد على قرض بنك التنمية الاجتماعية

بالتقسيط المرن والميسر يمنح تمويل العمل الحر لمدة تصل إلى خمس سنوات لدى بنك التنمية الاجتماعية

يصل التمويل العيني إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي بعد موافقة بنك التنمية الاجتماعية على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين

مزايا الحصول على تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر من بنك التنمية الاجتماعية