حصيلة قياسية جديدة .. كورونا يواصل حصد الأرواح فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت وزارة الصحة البرازيلية فى تقريرها اليومى، بتسجيل 86 ألفًا و979 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" خلال يوم.
وأشارت "الوزارة" إلى أن حصيلة الإصابات تخطت عتبة الـ 13 مليونًا، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 336 ألفًا و947 حالة.
ويتوقع خبراء فى مجال الصحة أن الحصيلة القياسية لـ الوفيات الجديدة بـ الفيروس التاجى فى البرازيل قد تؤدى لتجاوز المؤشرات القياسية، التى سجلتها الولايات المتحدة، فى يناير 2021 عالميا.
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