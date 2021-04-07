جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنها تعتبر تطبيق "كلوب هاوس" من تطبيقات التواصل الاجتماعى، الذى يقع مستخدموه تحت المساءلة القانونية حال مخالفة القوانين.
وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على مشرفى غرفة تعارف وزواج باسم "تجميع رأسين بالحلال" فى تطبيق كلوب هاوس.
وأفادت وسائل إعلام كويتية بإلقاء القبض على القائمين على هذه الغرفة بينهم وافدون من جنسيات مختلفة بتهمة مخالفة الآداب العامة على تطبيق كلوب هاوس، والتحريض على ممارسات غير أخلاقية، حيث عمل القائمون على التطبيق الجمع بين الشباب والبنات الراغبين فى الزواج بصورة غير أخلاقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الكويتية تحذر من سوء استخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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