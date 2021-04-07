الداخلية الكويتية تحذر من سوء استخدام أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنها تعتبر تطبيق "كلوب هاوس" من تطبيقات التواصل الاجتماعى، الذى يقع مستخدموه تحت المساءلة القانونية حال مخالفة القوانين.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على مشرفى غرفة تعارف وزواج باسم "تجميع رأسين بالحلال" فى تطبيق كلوب هاوس.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بإلقاء القبض على القائمين على هذه الغرفة بينهم وافدون من جنسيات مختلفة بتهمة مخالفة الآداب العامة على تطبيق كلوب هاوس، والتحريض على ممارسات غير أخلاقية، حيث عمل القائمون على التطبيق الجمع بين الشباب والبنات الراغبين فى الزواج بصورة غير أخلاقية.