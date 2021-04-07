الاشتراك في مسابقة منصة مدرستي تُبرمج التعليمية ماين كرافت code.org minecraft ساعة برمجة

الاشتراك في مسابقة منصة مدرستي تُبرمج والتي تم تدشينها مؤخرا تحت إشراف وزارة التعليم السعودية على رابط الموقع الرسمي، هذا وقد تم إتاحة تسجيل دخول مسابقة مدرستي تُبرمج مسابقة ماين كرافت التعليمية ساعة برمجة code.org minecraft الإصدار التعليمي، وفي نهاية المرحلة الأولي يمكن للمتسابقين حل ساعة البرمجة ماين كرافت، والحصول على شهادة وطباعتها، ومنذ تدشين المسابقة حظيت بمعدلات بحث مرتفعة من قبل طلاب جميع المراحل والصفوف الدراسية بالمملكة، وسنستعرض من خلال هذا التقرير المسابقة وأهدافها وأهمية منصة مدرستي التعليمية من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية.

مسابقة مدرستي تُبرمج code.org minecraft على رابط موقع منصة مدرستي

تُعد مسابقة مدرستي تبرمج محاولة حثيثة وناجحة من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك في سعيها الدؤوب في تهيئة الطلاب والطالبات بكافة المراحل الدراسية للمنافسة في المسابقات العالمية في المسابقات البرمجية، وتعتبر المرحلة الأولى للمسابقة متاحة لجميع طلاب المملكة للتعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال لعبة ماين كرافت، والتي تعد من أشهر ألعاب الأطفال.

ماين كرافت code.org minecraft ساعة برمجة

تأتي تلك المسابقة في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى وزارة التعليم إلى نشر ثقافة البرمجيات، وذلك حتي تتمكن المملكة مستقبلاً من توظيف مهارات الطلاب الحاسوبية، وذلك لسرعة التحول الرقمي، وتهيئة مجتمع التعليم السعودي للمعرفة الرقيمية، وهي لغة العصر.

أهم أهداف مسابقة مدرستي تبرمج الإصدار التعليمي

مسابقة مدرستي تبرمج تستهدف الطلاب والطالبات والمعلمين بجميع المراحل والصفوف الدراسية، سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو المدارس الدولية. وسنستعرض معكم مراحل مسابقة مدرستي تُبرمج.

مسابقة مدرستي تُبرمج ساعة برمجة code.org minecraft الإصدار التعليميفيديو (ماينكرافت – قصة قريتين) ساعة البرمجة لهذه السنة

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي التعليمية، والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، هي في الأساس نظام لعمليه إدارة التعلم الإلكتروني عن بعد من خلال المنزل، وسعت الوزارة إلى أن تشمل المنصة العديد من الأدوات التعليمية الحديثة الرقمية والإلكترونية، وذلك بهدف دعم منظومة التعليم والتعلم، وذلك في ظل الوضع الراهن بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحققت منصة مدرستي نجاحاً باهرا، وذلك من خلال اسهاماتها الفعالة في تحقيق الأهداف المنشودة من قبل القائمون على أمر العملية التعليمية بالمملكة، وذلك من خلال توفير شروحات وافية للمناهج والمقررات الدراسية، وحققت المنصة الدعم الكامل للمهارات الطلابية،وترسيخ قيم المعرفة والتعلم، وذلك من أجل مستقبل مزدهر للطلاب والطالبات.

منصة مدرستي التعليمية الفصول الافتراضية

ومن الجدير بالذكر أن رابط موقع منصة مدرستي يقوم بتقديم الفصول الافتراضية للطلاب والطالبات في كافة المراحل والصفوف الدراسية، وتلك الفصول الافتراضية تعتب الأداة المثالية لتقدم الدروس بطريقة آمنة، وذلك بالاشتراك مع شركة برنامج مايكروسوفت، والفصول الافتراضية هي فصول تفاعلية، تجمع بين الطلاب والمعلم، وذلك من خلال مناقشة وتواصل تفاعلي مباشر، حيث يقوم المعلم أو المُعلمة بالإجابة على استفسارات الطلاب، يتفاعل فيه المعلم مع طلابه ويتم إسناد الفروض والواجبات المنزلية للطلاب من خلال المنصة أيضاً.

مميزات منصة مدرستي الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي تضم بين طياتها ما يزيد عن ٤٥ ألف مصدرا من مصادر التعليم المتنوعة، وذلك من خلال أفلام وفيديوهات، سواء كانت مرئية أو كرتونية، ومنصة مدرستي تقدم أيضا للطلاب جانب ترفيهي تعليمي، من خلال ألعاب تعليمية، وتعتمد تلك الألعاب على الواقع المعزز، باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد، كما تضم المصة أيضا بنك أسئلة يحوي ما يزيد عن ١٠٠ ألف سؤال بجميع المقررات الخاصة بمراحل التعليم المختلفة.