ننشر التسجيل في رياض الأطفال 1443 حيث قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، فقد أعلنت عن الفترة الزمنية التي يبدأ عندها التسجيل من خلال نظام نور وهي 25 من شهر شعبان لعام 1442 والموافق أيضاً 7 من شهر أبريل لعام 2021، وسوف يستمر خلال العام الدراسي.

وقد تم تحديد أيضاً من قبل وزارة التعليم السن المحدد للقبول.

المستوى الأول: من يوم 23 من شهر محرم لعام 1439 والموافق يوم 13 من شهر أكتوبر لعام 2017 إلى يوم 22 من شهر محرم لعام 1440 الموافق يوم 2 من شهر أكتوبر لعام 2018.

المستوى التاني: من يوم 23 من شهر محرم لعام 1438 والموافق يوم 24 من شهر أكتوبر لعام 2016 إلى يوم 22 من شهر محرم لعام 1439 والموافق يوم 12 من شهر أكتوبر لعام 2017.

المستوى التالت: من يوم 23 من شهر محرم لعام 1437 والموافق يوم 5 من شهر نوفمبر لعام 2015 إلى يوم 22 من شهر محرم لعام 1438 والموافق يوم 23 من شهر أكتوبر لعام 2016.

أولوية القبول تكون للأطفال السعوديين، وغير السعوديين من أم سعودية.

الأولوية أيضاً في التسجيل في رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى التالت.

يتم قبول الأطفال في المستوى التاني في توفر أماكن بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين للتسجيل في المستوى التالت.

التسجيل الإلكتروني يشمل جميع الروضات الأهلية والحكومية. يتاح للسعودين فقط التسجيل في الروضات الحكومية للسعوديين فقط. يتاح السعودين وغير السعودين التسجيل في الروضات الأهلية. لا يمكن التسجيل في الروضات إلا بعد إدخال الشواغر ويتم الموافقة عليها. يتم القبول في حالة وجود اماكن شاغرة، والأولوية لمن يقوم بالتسجيل اولاً. التسجيل الروضات متاح من أول العام الدراسي إلى آخره. أولوية التسجيل في العام القادم لمن هم على مقاعد الدراسة في العام الحالي. لا يمكن تسجيل طالب موجود بالروضة. الطلاب الذين يعاملون معاملة السعوديين، يتم تسجيلهم من قادة الروضة.

أولوية القبول في الروضات الحكوميةقواعد مهمة في التسجيل في رياض الأطفال 1443

ويتم التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال دخول نظام نور noor.moe.gov.sa من حساب ولي الأمر الشخصي بتعبئة بيانات ولي الأمر.