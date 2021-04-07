مكرمة رمضان وانتظار أمر ملكي بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي رابط خدمة الاستعلام

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تعود مواطني المملكة السعودية صدور أمر ملكي بخصوص موعد صرف مكرمة رمضان للعام الحالي 1442، حيث يسعى القائمون على أمر المملكة في تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل، وضمان حياة كريمة لهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق صرف إعانة مادية، وهي عبارة عن مساعدة مقطوعة يتولى أمر صرفها الضمان الاجتماعي مُمثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يسعى قطاع لا بأس به من مواطني المملكة التقدم بطلب “المساعدة المقطوعة” والتي تصرف تحت مسمى مساعدة الضمان، ونظر للظروف الراهنة التي ألمت بفئات عديدة تأثرت مدخولاتهم بسبب انتشار جائحة فيروس كرونا المستجد، فكانت الأيادي البيضاء ممدودة لتلك الفئات.

مكرمة رمضان وانتظار أمر ملكي بصرفه مقطوعة الضمان

وتجدر الإشارة إلى أن مكرمة رمضان هذا العام ينتظرها المستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لصرفها، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الشروط الواجبة لاستحقاق صرف المساعدة المقطوعة، وخاصة مكرمة رمضان المتوقع الإعلان عنها بأمر ملكي خلال أيام قليلة وربما ساعات.

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المستحقة لرعاية الوزارة، حيث يمكن من خلال الوزارة تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال الإعلان عن الشروط الواجب توافراها للتقدم بطلب استحقاق لتلك المساعدات والإعانات المالية، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير أهم الشروط، وهي كالتالي:

يجب أن يتمتع المواطن المستحق لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي “المساعدة المقطوعة، يتمتع بالجنسية السعودية، وأن يكون من أبويين سعوديين.

ألا يقل عمر المتقدم أقل من 35 عام وقت التقدم والتسجيل.

يجب أن يكون من المُقيمين على الأراضي السعودية بمحل إقامته ثابت.

يشترط على المتقدم لصف المساعدة أن لا يمتلك أي عقارات أو سجل تجاري ساري، أو أراضي.

يجب ألا يزيد الحد الأقصى لدخل المتقدم عن 3000 ريال شهريا في حال كان أعزب غير متزوج.

يُشترط أل يزيد الدخل الشهير للمتزوج عن 8680 ريال.

الهوية الوطنية.

ما يُثبت محل إثبات الإقامة.

سجل للأسرة في حالة وجود أسرة.

إثبات الدخل الشهري.

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية.

قم باختيار التسجيل لمستخدم جديد.

أدخل البيانات المطلوبة والتي تشمل اسم المتقدم للتسجيل، ورقم الهاتف الجوال، ورقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بك.

ستقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بتسجيله، وتحتوي الرسالة النصية على رمز للتحقق خاص بك

قم بإدخال رمز التحقق لتأكيد الحساب.

يجب استكمال البيانات المطلوبة والتي تشمل الدخل الشهري ومحل الإقامة وعدد أفراد الأسرة.

وبذلك تكون قد أكملت إجراءات التسجيل على طلب مساعدة الضمان الاجتماعي، ويمكنك الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان من خلال رابط خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وبذلك نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل محل التساؤلات عن مقطوعة الضمان الاجتماعي،.