طريقة تسجيل الروضة في نظام نور ١٤٤٢-١٤٤٣ عبر حساب ولي أمر جديد مستويات التقديم للروضات

طريقة تسجيل الروضة في نظام نور ١٤٤٢-١٤٤٣ والتي أصبحت الشغل الشاغل لقطاع عريض من أولياء أمور الطلاب بالمملكة، خاصة مع بدأ عملية تسجيل روضات الأطفال الحكومية والأهلية على رابط موقع نظام نور المركزي التعليمي EduWave Noor وذلك حسب مستويات ثلاث تم الإعلان عنها، وتم تحديد تلك المستويات الثلاثة بناء عن عمر الأطفال وتاريخ ميلادهم، هذا وقد أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط لتسجيل رياض الأطفال، وذلك لسهولة القيام بعملية التسجيل إلكترونيا من المنزل دون تكبد عناء الذهاب للمدارس، حيث يمكن تسجيل حساب ولي أمر جديد، بعدها يمكن القيام بتسجيل أبنائهم بكل سهولة ويسر.

طريقة تسجيل ولي أمر جديد على نظام نور

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن القيام بالتسجيل برقم الهوية الوطنية فقط،، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل حساب ولي أمر جديد، وذلك في حال كان ولي الأمر يمتلك أو لا يمتلك حساب على نظام نور، ومن خلال الفيديو السابق يمكن التعرف على خطوات التسجيل على منصة نور التعليمية، وهي كالتالي:

طريقة تسجيل الروضة في نظام نور ١٤٤٢-١٤٤٣

وبذلك يمكن عن طريق نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين على النظام، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المراكز الإشراقية، بدأ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما يقدم نظام نور خدماته العديدة لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل والصفوف الدراسية، بجانب خدمات النظام لأولياء الأمور، وهي الخدمات الخاصة بتسجيل الأبناء،ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي، وذلك ضمن خطة هدفها التحول الرقمي في العملية التعليمية برمتها، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.

مستويات التسجيل في نظام نور لروضات الأطفال حسب العمر وتاريخ الميلاد

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة وخطوات تسجيل أطفال رياض الأطفال، وكذلك طريقة تسجيل ولي أمر جديد على رابط نظام نور المركزي، كما نسعد دائما بتلقي استفساراتكم بخصوص التسجيل للمستجدين على نظام نور سواء لرياض الأطفال أو للصف الأول الابتدائي، وذلك من خلال ترك تعليق بما ترغبون في الاستفسار عنه، وسنجيب على جميع استفساراتكم تباعاً.