مصرع سورى وإصابة آخرين فى هجوم لـ إرهابيى داعش على ريف حماة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين من تنظيم "داعش" هاجموا مجموعة من أهالى بلدة السعن بريف السلمية الشرقى، وخطفوا عددا منهم، لافتة إلى أن الهجوم الإرهابى أدى أيضا إلى مقتل مدنى، وإصابة آخرين بجروح.

جدير بالذكر، أن الخارجية السورية اتهمت نظيرتها الأمريكية بإصدار تقرير حول حالة حقوق الإنسان فى العالم، يتضمن أكاذيب وادعاءات تتناول انتهاكات مزعومة فى كل دول العالم تقريباً".