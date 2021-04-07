صمت إسرائيلى.. نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكى: تل أبيب هاجمت سافيز

جدة - نرمين السيد - المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أكّد أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة فى البحر الأحمر"، فى ظل صمت إسرائيلى تام.

ونادرًا ما يؤكد الجانب الإسرائيلى أو ينفى المسؤولية عن الإجراءات التى يتخذونها ضد إيران، وفقًا للتقرير.

يأتى هذا الهجوم، فى ظل أنباء عن إحراز تقدم فى اليوم الأول من المحادثات لإحياء المشاركة الأمريكية فى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، كشفت أمس، الثلاثاء، عن تعرض سفينة إيرانية تحمل اسم "سافيز" لحادث فى البحر الأحمر، وذلك عبر لصق قنابل فى جسمها.

وفى سياق متصل، نفى مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، تنفيذ واشنطن هجوما ضد السفينة الإيرانية فى البحر الأحمر.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن أمريكا لم تهاجم السفينة التى أعلنت وسائل إعلام تعرضها لهجوم أمس.