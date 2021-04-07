رابط موقع منصة مدرستي التعليمية “madrasati” الالكترونية في المملكة العربية السعودية

منصة مدرستي هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم السعودية، فهي من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تم إنشاءها من أجل سير ومتابعة العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية بشكل ممتاز ومستقر في ظل الظروف التي يتعرض لها العالم من انتشار فيروس كرورنا

رابط موقع منصة مدرستي التعليمية

قد سعت وزارة التعليم السعودية على انشاء منصة مدرستي الإلكترونية وذلك من أجل توفير جميع سبل الراحة لطلابها ولجميع العاملين في منظومة التعليم السعودية، فقد قدمت منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية خدمة التعليم عن بعد، فهي تعتبر منصة متكاملة، حيث إنها تحتوي على الكثير من الدروس المشروحة، كما يتوافر بها كثير من الواجبات والاختبارات الخاصة للطلاب في جميع المراحل الدراسية وذلك من أجل تقييم وقياس مستوى فهم الطلاب لشرح الدروس، كما أن منصة مدرستي التعليمية تحتوي على قنوات المتنوعة، وذلك من أجل تسهيل التواصل مع أولياء الأمور.

تهدف منصة مدرستي الإلكترونية إلى تنشيط وتفعيل فكرة التكنولوجيا والتعليم عن بعد في برامج التعليم، حيث أن هذه طريقة التعليم عن بعد هي الطريقة المتبعة في منظومة التعليم بجميع أنحاء العالم.

كما تسعى المنصة إلى تطوير الشكل والهيكل التعليمي لأكثر من 500 مدرسة حكومية قد تحتاج إلى التأهيل في جميع أرجاء المملكة العربية للسعودية.

وأن المنصة تعمل على إتاحة فرصة التطوير الشخصي والمهني للمعلمين والعاملين في منظومة التعليم.

كما أن المنصة تهدف إلى تحسين وتطوير نتائج التعليم ودمج الأطفال السوريين اللاجئين في النظام المدرسي.

لكي يتم التسجيل بشكل صحيح على منصة مدرستي الالكترونية التعليمية، يجب اتباع هذه الخطوات بالترتيب وهي: –

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي التعليمية.

ويتم الضغط على تسجيل دخول.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة التي تتبع نظام نور.

كما يتم إدخال رمز التحقيق الذي يوجد بالصورة في الموقع.

والضغط على تسجيل الدخول.

وأخيرًا وبهذه الطريقة قد تم تسجيل الدخول بنجاح إلى منصة مدرستي، حيث يستطيع الطالب الاستمتاع بالشرح وحل الواجبات الموجودة، وتنمية مهاراته التعليمية، كما يمكن للطالب بدء عامه الدراسي الجديد 1442 هجريًا – 2021 ميلاديًا وتفعيل خاصية التعلم والدراسة عن بعد.