بايدن : سنساعد كبار السن والدول الفقيرة فى تطعيمات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات بـ البيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء امس الثلاثاء، إن السماح لجميع البالغين بالحصول على اللقاحات فى بلاده سيبدأ فى 19 إبريل الجارى.

وناشد بايدن كبار السن بتلقى اللقاح قبل بدء السماح لجميع البالغين بالحصول عليه، مؤكدا أنه سيرسل مجموعات لمساعدة كبار السن فى التطعيم.