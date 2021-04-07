جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات بـ البيت الأبيض، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء امس الثلاثاء، إن السماح لجميع البالغين بالحصول على اللقاحات فى بلاده سيبدأ فى 19 إبريل الجارى.
وناشد بايدن كبار السن بتلقى اللقاح قبل بدء السماح لجميع البالغين بالحصول عليه، مؤكدا أنه سيرسل مجموعات لمساعدة كبار السن فى التطعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : سنساعد كبار السن والدول الفقيرة فى تطعيمات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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