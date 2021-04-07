مستشارون علميون يحذرون حكومة جونسون من موجة ثالثة لكورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ أوضحت أنه فى حين أن المرحلة الثانية من فتح الإغلاق قد تتسبب فى ارتفاع معدلات دخول المستشفيات إلى المستويات التى شوهدت خلال ذروة الشتاء فى يناير الماضى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خطاب أصدره خبراء فى مجال الطب فى كلية لندن للصحة، أن توقعاتهم تشير إلى أن المرحلة الثانية من خارطة الطريق "قد تؤدى إلى زيادة طفيفة فى عدد الحالات والوفيات"، ولكن المرحلة الرابعة فى يونيو، حيث من المتوقع إلغاء القيود بالكامل، فستؤدى "إلى زيادة أكبر فى عدد الحالات والوفيات مقارنة بتلك التى شوهدت خلال الموجة الأولى".

فيما قال العلماء فى جامعة (وارويك) إنهم يتوقعون تسلسلاً مشابهًا مفاده أن "موجة ثالثة من العدوى" ستنشأ بسبب إلغاء الإغلاق المخطط، مع وصول معدلات دخول المستشفيات إلى ذروته بين أواخر يوليو ومنتصف أغسطس.

وكان رئيس الوزراء البريطانى قد أشار فى مؤتمر صحفى إلى أن المتاجر والمحلات سيعاد فتحها اعتبارًا من 12 أبريل فى إنجلترا.