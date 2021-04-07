جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمته، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن الشعب الإيرانى نجح فى إفشال الضغوط القصوى وانتصر فى الحرب الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة.





وقال روحانى: الشعب الإيرانى كبد الولايات المتحدة هزيمة وقد باتت منعزلة فى المجتمع الدولى، معتبرا أن تراجع واشنطن فى مواقفها والنبرة التى تستخدمها فى خطابها حول إيران هى بسبب قدرة الأخيرة وانتصاراتها. وأكد أن إيران ستعود إلى التزاماتها النووية متى ما عادت أمريكا للاتفاق، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روحانى: إيران تعود لالتزاماتها النووية برجوع أمريكا للاتفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.