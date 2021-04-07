طهران: فتح تحقيق لتحديد مصدر الهجوم على السفينة الإيرانية سافيز

جدة - نرمين السيد - وكان التلفزيون الرسمى الإيرانى، قد أكد بأن سفينة إيرانية كانت راسية منذ سنوات فى البحر الأحمر قبالة اليمن تعرضت لهجوم.
ويمثل اعتراف التلفزيون الحكومى هذا أول تعليق إيرانى رسمى على الحادث الغامض الذى يتعلق بسفينة (سافيز)، والتى أفادت معلومات العربية أمس بأنها تعمل كقاعدة للحرس الثورى.
يذكر أن إيران وصفت سابقًا السفينة بأنها تساعد فى جهود "مكافحة القرصنة" فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلا أن معلومات العربية أكدت أنها سفينة تجسس عسكرية تابعة للحرس.
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