أبو الغيط يتفق مع وزير خارجية فنلندا على دفع مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن أبو الغيط اتفق مع هافيستو على أهمية تعزيز التشاور القائم بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبى إزاء كل ما يدعم ويثبت من الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، بما فى ذلك عبر تكثيف الدعم الدولى للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية الهامة التى يمر بها، ونزع فتيل الأزمة على الحدود بين السودان وأثيوبيا، ومساعدة الصومال على الخروج من أزمته السياسية لفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الوطنية المؤجلة، واستكمال وإتمام المفاوضات حول سد النهضة بشكل يفضى إلى اتفاق قانونى ملزم يراعى الحقوق المائية لمصر والسودان ويحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.

وبحسب المصدر؛ بحث أبو الغيط مع هافيستو مجمل التطورات فى المنطقة العربية، وعلى رأسها الحاجة إلى حشد مزيد من الدعم الدولى والأوروبى لدفع جهود السلام فى الشرق الأوسط ومساندة السلطة الفلسطينية، وكذا تعزيز التعاون العربى الأوروبى فى سبيل مرافقة الأشقاء فى ليبيا لاستكمال العملية السياسية وصولاً إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها فى البلاد فى ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول أيضاً مجمل التطورات فى منطقة القرن الإفريقى، وذلك ارتباطاً بالمهمة الراهنة التى يقوم بها هافيستو فى هذا الخصوص بتكليف من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.